吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂

2017-02-28

〔記者蘇福男／高雄報導〕嘉義簡姓男子久仰高雄茂林風景區美景，趁228連假，獨自開吉普車強渡多納濁口溪，結果溪水頗深，簡男連人帶車載浮載沉、險遭滅頂，幸警方及時趕到救援。

六龜警分局萬山派出所26日傍晚獲報，得知多納高吊橋下方濁口溪，有一輛吉普車連人帶車在溪中載浮載沉，情況危急，所長吳文瑞聯繫熱心民眾開吉普車趕往搭救，以鋼索將吉普車拉上岸。

40歲簡男告訴警方，他利用連假至茂林遊山玩水，因路況不熟又見溪水清澈，自認吉普車可穿越溪水，因此將吉普車開下溪床，卻發現溪水很深，車輛因而熄火，他連人帶車在水面上載浮載沉、險遭滅頂，幸好警方及時到場拖救。