吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂
2017-02-28
〔記者蘇福男／高雄報導〕嘉義簡姓男子久仰高雄茂林風景區美景，趁228連假，獨自開吉普車強渡多納濁口溪，結果溪水頗深，簡男連人帶車載浮載沉、險遭滅頂，幸警方及時趕到救援。
六龜警分局萬山派出所26日傍晚獲報，得知多納高吊橋下方濁口溪，有一輛吉普車連人帶車在溪中載浮載沉，情況危急，所長吳文瑞聯繫熱心民眾開吉普車趕往搭救，以鋼索將吉普車拉上岸。
40歲簡男告訴警方，他利用連假至茂林遊山玩水，因路況不熟又見溪水清澈，自認吉普車可穿越溪水，因此將吉普車開下溪床，卻發現溪水很深，車輛因而熄火，他連人帶車在水面上載浮載沉、險遭滅頂，幸好警方及時到場拖救。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 輔大傳群眾拆蔣介石銅像 現場直播警民衝突
- 波頓：川普應重新協商一中
- 鐵達尼探險家 比爾派斯頓驚爆過世
- 馬：蔣當然有責任
- 學生製作家譜 分享家族故事
- 土地公生日 生男挑擔送紅龜
- 【愛讀書】 《圖靈的毒蘋果》
- （台中）周邊人行道禁菸 7校明起實施
- 吳晟／失栽培 － 下
- 虎咬死人動物園又出事 黑熊趴車伸爪進窗
- 資生堂眼線筆出包 主動下架逾25萬支
- 奧斯卡史上最糗 最佳影片頒錯啦
- 〈台灣人在世界角落〉媽媽開心 他也就開心
- 回望《黃金年代》 23藝術家展出
- 「肯塔基雙塔不敵大三元怪物」 魏少驚世紀錄
- 鼓鼓珍惜工作機會 休假想看河馬拉屎
- 基隆公義和平協會帶領 走讀228
- 最常違規… 以為虧損未申報
- 《奧斯卡紅毯》 妮可「金」女神 蜜雪兒糗撞衫
- 《奧斯卡》32歲達米恩 史上最年輕奧斯卡導演
- 大南天福德祠逾2.7萬斤龜王 螺絲廠老闆迎回
- 《觀察筆記》害群之馬
- 《健康充電站》乳癌醫學講座
- 同廠商年拿8標案？ 北市客委會主委：是3年6案
- 中華電信進軍MWC 服務無障礙
- 社論》祖國就在當下站立之地
- 保育類草鴞 驅鳥繩纏住餓死
- 悼受難校友 日中央大學組團訪台
- 購書補助沒影 苗栗圖書館嘆難推閱讀
- 機捷自由試乘爆人潮 A1站上車要等3小時
- 掰了姚元浩！王心凌分手後首度透露心境...
- （台中）機場航空燃油疑溢漏 中油挨罰
- SBL「數據王」 全遭洋將攻佔
- 星國土地公迎娶 宜蘭土地婆出嫁
- 全英公開賽 戴戴「頭號出擊」
- 《奧斯卡最佳男女配角》馬赫夏拉首奪金穆斯林 薇歐拉飆淚
- 哺乳室也拒借》腹膜透析腎友 外出無處換藥
- 3310重現江湖 台灣恐不來電
- 台日對抗賽》王溢正2度抗日 熟悉「武士」軍情
- 世大運「撞颱風季」 棒球賽剉咧等
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分