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自稱活佛的媽 中國婦行騙南投

2017-02-28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中國籍婦人詐騙又一招！南投縣廖姓女子結識中國籍婦人高女，她自稱是「活佛的媽媽」，以「要買活佛法器」為由，向她借16萬元，強調一週就還，所幸廖女透過LINE跟銀行行員通訊息，行員要她以「帳戶的錢其實已提光」為由回絕，高女不死心，表明「下週再來」。廖女事後大罵自己「豬頭」，跟本報爆料，提醒大家提防這種詐騙手法。

大談佛理攀談 急借錢

廖女表示，兩個月前在自助餐廳碰到3名操中國口音的中年婦女，其中自稱「活佛的母親」的高姓婦人，碰到時都會熱情攀談，大談佛理，並強調兒子是活佛，法力深厚。

上週五高女到廖女的公司，以要幫活佛買法器找她借錢，並說自己父親在英國有27億元存款，但「大媽」發現要匯給她遭阻擋，無法立即匯錢過來，想借款14萬元週轉，一週後就歸還，廖女被遊說到無力拒絕，開車載高女到元大銀行草屯分行提款。

行員力阻 竟要「下週再借」

去銀行途中，高女以「4」數字不吉利，改口要借16萬元，讓廖女起疑，私下以LINE聯絡相識的行員，對方力阻她提款出借，要她以「帳戶的錢其實已提光」為由拒絕，高女十分失望，言明下週再來借。

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  • 廖女用LINE探詢是否應領款出借，行員要她要有智慧，千萬不能借。（記者陳鳳麗翻攝）

    廖女用LINE探詢是否應領款出借，行員要她要有智慧，千萬不能借。（記者陳鳳麗翻攝）

  • 廖女偷偷以LINE探詢銀行行員，是否可借人16萬元。（記者陳鳳麗翻攝）

    廖女偷偷以LINE探詢銀行行員，是否可借人16萬元。（記者陳鳳麗翻攝）

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相關關鍵字： 中國詐團反攻台灣 元大銀行 南投 活佛的媽媽 詐騙
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