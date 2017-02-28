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「臨時停車」小法典

2017-02-28

●道路交通管理處罰條例第55條第3款規定：「汽車駕駛人臨時停車在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車者，處新台幣300元以上600元以下罰鍰。」

●法官指出，援引本款處罰汽車駕駛人時，現場需以「在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車」為要件。

●所謂臨時停車，依道路交通管理處罰條例第3條第10款規定：「車輛因上、下人、客，裝卸物品，其停止時間未滿3分鐘，保持立即行駛之狀態。」如不合乎此要件者，也不能以臨時停車處罰汽車駕駛人。

（整理：記者蔡彰盛）

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