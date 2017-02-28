等紅燈變違停 男打官司撤銷300元罰單

2017-02-28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣范姓男子開車送女兒上學後，車子從路旁開出，因後方有車又遇到紅燈，無法即時將車開到主車道，被檢舉違規臨時停車，遭監理所裁罰300元，范男提起行政訴訟，法官發現范男的車在停等紅燈，而非有人上下車等臨停狀況，且現場也無禁止臨時停車標誌、標線，根本不構成違規臨停要件，判決撤銷罰單，監理所需付裁判費300元。

遭行車紀錄器拍攝檢舉

新竹縣警局104年12月接獲民眾行車紀錄器拍攝的影像，檢舉范男「在禁止臨時停車處所停車」違規行為，經監理所裁決書處罰鍰300元，范男不服，去年7月提起行政訴訟。

無人上下車 非違停

范男說，當時他開車載女兒去國中上學，路邊讓女兒下車後，剛起步行駛即遇校門口交通號誌轉換為紅燈，當時從路邊起步，但主線後方有來車，致使無法切入主車道，因已顯示紅燈，只好並停於紅燈前等候，車輛右輪也未壓到紅線，並非違規停車，檢舉人所提供影片，也只是拍到他的車停等紅燈片段，何能證明是故意違規臨時停車？

法官勘驗影像，發現三民路車道上，還有一輛車與范男的車並停在路口，且警方並未說明，在范男停車的紅燈前，何處設有「禁止臨時停車標誌、標線」。

警方雖表示，范男臨時停車在機車優先道上，顯有阻礙他車通行，但道路交通管理處罰條例有關臨時停車觸法，是以「在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車」為要件，警方並未對此要件說明。

法官指出，道路交通管理處罰條例所稱的臨時停車，是指「車輛因上、下人、客，裝卸物品，其停止時間未滿3分鐘，保持立即行駛的狀態」。范男當時在交又路口停等紅燈，並非因上、下人、客，裝卸物品，而保持立即行駛之狀態（指臨時停車），因此該停車行為，不符道路交通管理處罰條例規定的臨時停車要件，裁處罰鍰300元算違法。