吃定中風婦 復健師盜領近百萬存款
2017-02-28
〔記者徐聖倫／新北報導〕54歲鄭姓婦人中風入住養護中心，家人委託61歲復健師蔡元慶照料，並保管鄭婦的提款卡，用來繳交醫療用品費用，去年鄭婦昏迷，女兒發現母親帳戶遭盜領49次、損失92萬餘元，警方調閱監視器，查出蔡元慶涉案重大，蔡嫌堅稱在鄭婦同意下領款代買東西，否認盜領，女兒痛罵「沒想到我媽已經這樣了，還要偷她的錢，這個人真的很惡劣！」警方依竊盜罪嫌將蔡嫌函送法辦。
警方調查，鄭姓婦人100年中風，長期住在新北市土城區一家養護中心，因病無法正常說話，生活需人照料。去年12月鄭婦病況加重，昏迷指數降至4，呈現昏迷，轉進台北市萬芳醫院加護病房，女兒今年1月準備替媽媽提款時，發現媽媽的提款卡不見了，報警後發現，母親畢生百萬元存款不翼而飛，帳戶僅剩10餘萬元。
由於鄭婦根本無法自行提款，警方追查發現，當時代為照顧鄭婦的蔡姓復健師，涉嫌從104年1月起至去年12月，2年內連續盜領49次，取走92萬多元現金；鄭婦女兒表示，媽媽過去長期在中國經商，5年前中風後返台就醫，因家人無法24小時照料，才委託蔡姓復健師代行，並保管媽媽的提款卡，用來繳交醫療用品費用。
趁人之危 家屬：真惡劣
對於蔡男趁人之危，鄭婦女兒痛罵「沒想到我媽已經這樣了，還要偷她的錢，這個人真的很惡劣！」
蔡嫌辯稱，2年前確實在養護中心擔任過鄭婦的復健師，當時常受鄭婦委託幫忙領錢買藥品、生前契約等，總共領了多少錢已不記得，但都有經過鄭婦同意，沒有盜領；警方調閱監視器發現，蔡嫌經常從土城坐車到永和的超商領錢，但無法舉證鄭婦委託代為領錢購物，警訊後依竊盜罪嫌函送法辦。
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