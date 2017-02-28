阿嬤被詐114萬 感恩還剩86萬

2017-02-28

〔記者許國楨／台中報導〕警方逮到王姓車手，查出黃姓阿嬤被詐騙集團騙走存摺及提款卡，帳戶內的200萬元存款遭盜領114萬元，原以為阿嬤會情緒崩潰，未料她反而讚揚警方積極辦案，未讓僅剩的86萬多元老本賠光光，大器反應讓警方印象深刻。

巡警逮嫌犯 緊急告知

台中市第二分局育才派出所警員李俊鋒、吳鎮忻，16日巡經中華路、福音街口，發現一輛自小客違停，前往盤查；23歲王姓駕駛看到員警嚇呆，警方起疑，果然在包包內發現K毒、贓款7萬3千元、提款卡、交易明細表及手機。

警方通知提款卡帳戶所有人，未料，住台北的73歲黃姓阿嬤根本聽不下，堅決表示絕不會被騙，警方只好聯絡阿嬤住台南的女兒。阿嬤在女兒說明下才恍然大悟，她說，16日接到詐團謊稱「健保局、警察單位、法官」電話，因心急而在住家樓下交付6本存摺及3張提款卡，並告知提款卡密碼。

阿嬤帳戶內原有200多萬元，經查遭盜領114萬元整，原以為阿嬤得知後可能會情緒崩潰，未料她除對警方查獲車手嘖嘖稱奇，更讚揚員警積極辦案，才未讓僅剩的86萬多元老本也賠光光。

車手王男供稱，本月初開始，以每次酬勞1千至2千元受雇詐團擔任車手，每天上游會以電話指示，互相交付金融卡、手機及贓款，毒品也是無償提供。當時是要與友人去KTV唱歌，順便等指示，沒想到工錢還沒領到、毒品也未施用就被查獲，訊後全案依詐欺等罪嫌送辦。