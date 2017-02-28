一氧化碳中毒 台中一天六人
2017-02-28
〔記者許國楨、歐素美／台中報導〕住東部的巫姓男子一家4口，趁228連假回台中老家探親，前天深夜，巫男與妻子、大女兒輪流洗完澡回房間後，疑因裝在房外陽台的天然氣熱水器燃燒不完全，致一氧化碳中毒。在客廳的巫母聽到房內有人求救，開門見3人癱軟在床上，趕緊報案，所幸及時送醫急救，3人均安。
警方指出，住花蓮的40歲巫男，趁著連假帶38歲孫姓妻子及兩名分別9歲、4歲的女兒，回到父母位於台中的住處探視。
前晚11點多，巫男與妻子、大女兒輪流洗完澡後，回房間休息睡覺，此時巫父、巫母及小孫女在客廳看電視，突然聽到房內傳出呼救聲，巫母趕緊開門查看，驚見兒子、媳婦及大孫女3人癱軟在床上，趕緊打開房間窗戶並撥打119報案。
消防人員趕抵後發現，躺在靠窗處的女童意識不清抽搐，躺在中間的巫妻意識清楚抽搐，巫男則氣若游絲地求救，趕緊先將女童送醫急救，緊急加派救護車將夫妻倆送醫時，巫男焦急頻問女兒情況，所幸3人經高壓氧治療後已無大礙，目前仍留院觀察。
消防人員指出，3人房間有窗戶，但緊鄰裝有天然氣熱水器的陽台，到場時陽台加裝的窗戶已經打開，初判可能因熱水器不完全燃燒、加上風太大灌入房內，導致3人吸入過量一氧化碳，確實原因仍待進一步調查。
台中市潭子區昨晚也發生一氧化碳中毒意外，王姓男子晚間7點多，發現詹姓妻子替2歲兒子洗澡，呼叫卻沒回應，前往查看，2人已倒臥浴室，意識不清；一家3口緊急送醫，詹女及男童到院時意識不清，王男意識清楚、有頭暈症狀，目前住院治療中。
消防人員表示，現場陽台外推加裝冷氣、熱水器，大門、窗戶緊閉，形成密閉空間，一氧化碳濃度高達114ppm，有致命危險。
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