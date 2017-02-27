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《高市農會理事長》6萬尾魚遭毒死 慘虧500萬

2017-02-27

〔記者陳文嬋、蘇福男／高雄報導〕高市農會理事長李清讚位於路竹區兩甲半魚塭，連日來養殖的魚蝦大量暴斃，初估損失約500萬元，由於塭池發現印有氰化鈉的3個塑膠袋及可疑粉末，不排除遭人下毒。

歹徒連2年下毒 農業局採證化驗

案發時間適逢農會選舉敏感時機，李清讚否認與選舉有關，強調未與人結怨，歹徒連續2年下毒，害他血本無歸，亟待警方揪出真凶。警方已組專案小組偵辦，農業局也已採集物證化驗，報告預計下週出爐。

李清讚否認與選舉有關

湖內警分局偵查隊指出，24日獲報，李清讚表示當天清晨發現養殖的白蝦、虱目魚陸續暴斃，最近天氣寒冷，原以為是天候因素，直到中午在塭池撈到3個氰化鈉塑膠袋（每袋約10公斤），發覺事態嚴重報案。

魚塭遺留印有氰化鈉塑膠袋及粉末

虱目魚中毒後會先鑽入塭池土中，身體膨脹再浮出水面，死亡的虱目魚昨全翻白肚，初估約6萬尾死亡。

李清讚說，八八風災後，向路竹區農會購買路竹區下坑里的2處兩甲半法拍魚塭，位置偏僻，須穿梭農田才能到達。他混養7萬多斤的虱目魚及白蝦，每年5月購買魚、蝦苗放養，直到隔年3月收成，不料連續2年遭人下毒，去年3月死了3萬多斤虱目魚、損失200多萬元，他自認倒楣未報案；未料今年更慘，收成前夕又遭下毒，死了7萬多斤虱目魚，2年計損失700多萬元。

市府農業局動保處研判是中毒死亡，現場查扣3袋可疑粉末，目前還無法證實是劇毒氰化鈉，已採集魚塭水、解剖魚體送驗。

氰化鈉俗稱山奈、山埃、山奈鈉，是氰化物的一種，為白色結晶粉末或大塊固體，毒性極強，吞食100至300mg氰化鈉1分鐘內即失去知覺。

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  • 高市農會理事長李清讚的魚塭養殖魚蝦，疑遭人下毒大量暴斃，農業局採集虱目魚，及可疑袋裝粉末送驗。（記者蘇福男、陳文嬋翻攝）

    高市農會理事長李清讚的魚塭養殖魚蝦，疑遭人下毒大量暴斃，農業局採集虱目魚，及可疑袋裝粉末送驗。（記者蘇福男、陳文嬋翻攝）

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