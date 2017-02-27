《婚前贈屋》億萬富商染性病 落跑新娘判還屋
〔記者楊國文／台北報導〕身價上億元的盧姓富商，每月給謝姓女友10萬元花用，2人打算在情人節結婚，盧男婚前3天才將一棟房屋移轉到女方名下，未料謝女卻以他性慾強、「幾乎天天要」，還將「生殖器疱疹」傳染給她，決定分手悔婚，盧男訴請返還房屋，謝女反嗆「花錢包養女人，不應該在分手後，就想要回已贈送的房屋」；高等法院認定2人即將結婚，男方才將房屋登記女方名下，判謝女返還房屋。
謝女被傳染怒悔婚
據了解，北市盧男年約40歲，在台北市、桃園等精華地段擁有4棟房屋，身價上億，他和謝女同居多年，原本約定103年2月14日情人節結婚，盧男在婚前3天，還將桃園一棟房屋移轉到謝女名下，未料謝女突然悔婚，要求分手；盧男向士林地院提起「返還婚約贈與物」官司，要求謝女歸還房屋。
富商告謝女要求還屋
謝女指稱，盧男的性需求強，幾乎天天要求發生性關係，她因為盧男的經濟能力佳，且每月給予10萬元的生活費，只好「全力配合」，但103年2月初她身體不適就醫，發現遭傳染「生殖器疱疹」性病，即使密集治療，仍只能緩解症狀，終生無法痊癒。
謝女稱，她感染性病後，只好拒絕盧男頻繁的性需求，還因壓力太大罹患精神疾病，領得身心障礙手冊，目前仍持續就診和服用藥物，盧男卻無法體諒，性事仍需索無度，導致2人分手。
謝女指出，房屋是盧男為給她更大生活保障，才贈與她，2人從未有婚約；她並反嗆盧男「花錢包養女人，不應該在分手後，就想要回已贈送的房屋」。
盧男則稱，自己花大錢和謝女拍婚紗照，好友們都知道2人訂有婚約，是謝女善變悔婚；謝女辯稱兩人拍的是藝術照，根本不是婚紗照，但法官看到證人提供的照片，認定是婚紗照。
高等法院傳訊多位2人好友，均證稱2人有婚約，盧男才將房屋移轉給謝女；法官也查出房屋過戶後，仍由盧男收租、繳交大樓管理費，且2人確有拍攝婚紗照等證據，判謝女應返還房屋。
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