台積工程師 誆購屋詐好友
2017-02-27
〔記者王定傳／新北報導〕台積電新竹廠區詹姓工程師向曾姓好友誆稱，取得台積電提供的優秀員工認購房屋及收租專案，曾某信以為真認購兩房，將詹男欠他的92萬餘元轉為投資，還交付139萬餘元，甚至另給詹男50萬元代操期貨。詹男東窗事發後賠償部分金額，並與曾某和解，新北地院仍依詐欺得利罪，判詹男8月徒刑，緩刑5年。
判決書指，97年間，詹男寄電子郵件向曾姓好友誆騙台積電提供優秀員工認購房屋並收租的員工專案，他願意將96年度認購額讓給曾某，吹噓每間房屋只要投資105萬元，年租金收入可收12萬元，扣除房屋修繕費1萬2千元，每月實收9千元租金。
判決指出，詹男為取信對方，在電子郵件檢附偽造的「台積福利方案：房屋員工委託配給福利制度說明」資料，曾某一開始沒答應，詹男全力遊說後曾某受騙，同意把詹男欠他的92萬餘元債權轉為投資，並補匯12萬餘元給詹男認購1房。
隔年，詹男再向曾某謊稱員工專案尚有名額，由於詹男每月都有依約匯款9千元，曾某再匯款127萬餘元投資第2間，甚至交付50萬元現金給詹男，委託代為操作期貨投資，直到詹男投資失利賠光，兩人協商債務處理時，詹男才自承並無此員工專案。
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