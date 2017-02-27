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男改槍寄賣 左腿刺青露餡

2017-02-27

〔記者姚岳宏／台北報導〕27歲李男改完槍後，把槍寄放模型玩具店，警方多次喬裝買家未果，最後到李男家附近埋伏才逮到他，搜出92手槍、子彈、空氣長槍等，還在李男手機發現另把霰彈槍的「試槍」影片，起出霰彈槍及千發鉛彈等。

警方調查，李男十分機警，員警多次喬裝買家假裝跟他買槍，對方皆未回應。後來警方查悉，李男常在新北市板橋區國慶路一帶出沒，前往埋伏發現李男行蹤，當時他腰間還鼓鼓的，員警盤查，在他腰際搜出1把用報紙包著的92手槍，帶回偵辦。

李男否認販槍，只說自己喜歡改槍，但警方在他手機發現一段試槍影片，影片中的男子坐著把玩霰彈槍，左腿有刺青。警方一比對，發覺與李男刺青一模一樣，李才供出，另有一把仿製霰彈槍放在模型玩具槍店寄賣，警方因此起出霰彈槍及千發鉛彈等。

警方查出，55歲張姓女店家以每把4到8萬元賣給同好，標榜「不滿意包退包換」；警訊後將李男及張女依槍砲罪嫌移送新北地檢署，並擴大追查槍枝流向。

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  • 涉嫌改槍販槍的27歲李姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

    涉嫌改槍販槍的27歲李姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

  • 李男改完槍後拿去模型玩具店寄賣。（記者姚岳宏翻攝）

    李男改完槍後拿去模型玩具店寄賣。（記者姚岳宏翻攝）

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