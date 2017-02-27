嫌犯墜谷脫逃 中打提通聯︰絕無瞞檢

2017-02-27

〔記者許國楨、陳鳳麗／綜合報導〕刑事局中部打擊犯罪中心23日借提毒販黃俊傑取槍，黃嫌卻於傍晚5時半墜谷失蹤，外界質疑警方是否第一時間回報檢方；中打昨表示，事發後以LINE與檢方回報，南投地檢署則指，滑落山谷訊息，當晚7時51分才有LINE的文字紀錄，因事涉中打幹員有無「疏縱人犯」，不一一回應。

中打偵一隊隊長廖劭晃昨指出，23日中午於南投地檢署借提黃嫌，前往埔里關刀山取槍，黃嫌以穿在腳上的監所制式膠鞋抓地力不佳，要求脫掉打赤腳，進入山區發現步道崎嶇難行，傍晚5時半行經一處坍方時，黃嫌失足滑落陡坡，慘叫一聲。

黃嫌滑落時僅著短T及一件長褲，廖劭晃說，山區訊號不佳，直到晚間6時10分，才透過LINE通話聯繫上承辦檢察官，從人犯墜谷至24日下午5時28分，期間經三波搜尋確認脫逃，都與承辦檢察官利用手機、LINE訊息、通話保持聯繫，如實回報狀況。

投檢昨先以書面說明與中打幹員聯絡情形，23日下午4、5時，因中打過了讓黃嫌還監時間，檢察官主動打電話給承辦幹員，對方告知「還未到取贓現場」，檢察官交代趕緊完成任務，將人帶回。

晚間7、8時，承辦幹員主動回報黃滑落山谷，已找人搜救。而從當晚至24日，中打多次主動聯絡檢察官，指有消防搜救人員在搜尋；24日中午，檢察官打電話給承辦刑警，得知搜尋未果。

針對中打昨提出與檢察官的LINE通話訊息，南投地檢署主任檢察官王銘裕表示，黃嫌滑落山谷訊息，檢方是在23日晚間7時51分才有LINE的文字紀錄，中打公布的18次通訊方式和內容，因該案檢察官已簽分他字案，要調查中打幹員有無「疏縱人犯」，事涉偵查內容，不一一回應。