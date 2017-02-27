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手機擲筊定生死 女縱身跳海獲救

2017-02-27

〔記者吳政峰／基隆報導〕37歲黃女遭逢失業、父喪，她隻身來到基隆正濱漁港，以手機App軟體擲筊後，爬上海巡隊艦艇從甲板跳海，艦艇的小隊長李傳宗目睹，拋下救生圈救人；冰冷海水也讓黃女清醒，死命抓住救生圈不放，獲救後還發牢騷說：「水怎麼那麼冷！」

黃女家住桃園，近來遭逢失業、父喪，日前傍晚6點，獨自搭計程車到基隆正濱漁港，心情低落、有意輕生，躊躇間，她拿出手機擲筊App，默念後按下操作鍵。

看到螢幕顯示「聖筊」，黃女認為是天意，偷偷爬上港邊的35噸淡水海巡隊艦艇，直衝後甲板跳入海中。

海巡艦艇時值歲修，原本船內無人，但黃女命不該絕，放假的小隊長李傳宗返回艇上拿東西，見黃女從他面前急奔而過，立刻尾隨查看，見她落海，火速丟下救生圈。

黃女死命抓住救生圈不放，李員無法獨自拉起，只好拉繩撐住，並呼喊附近釣客報警。

越南籍移工吳玉幸見狀，奮勇跳海救人，黃女上岸埋怨海水冰冷，發牢騷說「不該相信擲筊App」。

黃女被帶到警所，海濱里長莊哲豪帶來乾衣服供她替換，還泡一碗熱騰騰的泡麵給她暖暖身子；黃女男友趕到，警方還勸他要多注意黃女狀況，適時開導，避免再生意外。

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  • 海巡小隊長李傳宗隨即丟下救生圈，與外勞合力救黃女上岸。（記者吳政峰翻攝）

    海巡小隊長李傳宗隨即丟下救生圈，與外勞合力救黃女上岸。（記者吳政峰翻攝）

  • 黃女獲救渾身濕透，與警察回警所換衣暖身。 （記者吳政峰翻攝）

    黃女獲救渾身濕透，與警察回警所換衣暖身。 （記者吳政峰翻攝）

  • 黃女用App擲出聖筊，決定跳海。（記者吳政峰翻攝）

    黃女用App擲出聖筊，決定跳海。（記者吳政峰翻攝）

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