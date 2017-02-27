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捨近求遠躲追殺？在新竹中槍 友送台北急救

2017-02-27

〔記者王冠仁／台北報導〕男子田詔仁左胸中槍，血流不止，友人古宗霖捨近求遠，開車載他從新竹一路開到台北市，送進台大醫院急診室就醫；兩人辯稱田是在家試槍誤傷自己，警方卻在古男身上與車上起出改造槍彈和毒品，警方懷疑他們與人衝突時受傷，擔心遭當地警方追查，或仇人追到醫院，先自行處理傷口，再改往台北就醫。

警方調查，32歲男子田詔仁日前在新竹竹東中槍，左胸口血流不止，同齡朋友古男當晚開車載他，直奔80多公里外的台北，約凌晨1點多，來到台北市台大醫院急診室。

警方搜出槍彈

院方發現田受槍傷，通報中正一分局仁愛路派出所，員警趕到醫院，一度以為田被「丟包」，但稍後在醫院周邊找到古男。員警詢問古男，但講沒兩句就發現他褲子口袋有疑似子彈形狀的物品，因而喝令拿出並呼叫支援警力。

警方從古的身上起出2發子彈，隨後在其車上儀表板處發覺有改造痕跡，打開一看，赫見1把改造手槍與6發子彈、0.36公克安非他命。

古供稱，與田從小一起長大，兩人稱兄道弟，當天下午田打電話對他說︰「我受傷了！快來幫我！」他駕車趕到，見田男傷勢嚴重，擔心其他醫院「技術不好」，才載到台北的大醫院。對於車上槍枝、子彈與毒品，古男辯稱不知情，表示之前借車給其他朋友，不曉得怎麼會有這些東西。

男自稱試槍誤傷

田男經救治後意識清醒，他告訴警方，當天早上在家試槍，不小心誤傷自己，後來擔心失血過多，才打電話找古幫忙。

警方前往田男的竹東住處搜索，沒找到他聲稱用來試槍的槍枝，且田的傷口送到醫院時，已經過初步包紮，懷疑他們是與人逞凶鬥狠受傷，擔心遭當地警方追查，或仇人追到醫院，先自行處理傷口後，改往遠離新竹的台北就醫。

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  • 田男被送到台大醫院就醫。（記者王冠仁攝）

    田男被送到台大醫院就醫。（記者王冠仁攝）

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