妻疑他外遇嗆「斷根」 扶輪社長5年不敢回家
2017-02-27
〔記者楊國文／台北報導〕某扶輪社蕭姓前社長指控妻子動輒懷疑他外遇，醋勁大發時還會打人，甚至揚言要割掉他的生殖器，讓他嚇得半死，不敢住在家裡，5年前離家租屋至今，並向法院訴請離婚。蕭妻否認家暴，過去只有不小心揮到丈夫的臉；高等法院傳喚兩人的共同友人作證，認定兩人婚姻有破綻，以蕭妻歸責性較大，判准離婚。
卸任仍活躍 偕妻參加社務
蕭姓富商目前仍是扶輪社活躍人物，經常與分居中的妻子參加社務活動。
蕭男主張，妻子疑心病重，只要他跟異性接洽公務，就懷疑他有外遇，曾拿話筒等硬物砸傷他；扶輪社女幹事和他吃午餐談公事，妻子撞見竟當場打他耳光，女幹事也因不堪妻子的質疑而離職。
蕭還稱，妻子曾在爭吵時嗆狠話要割斷他的生殖器，讓他嚇得半死，不敢住在家裡，只好在外租屋長達5年。
妻否認施暴 不小心揮臉
蕭妻否認懷疑丈夫有外遇，也沒說過要割斷生殖器等語，表示過去兩人爭執時，自己有時會不小心揮到對方的臉。蕭妻向法官求情說，丈夫離家多年，但兩人仍共同出席扶輪社餐會、旅遊、高爾夫球隊練習和比賽等活動，兩人間仍有夫妻感情，請法院駁回離婚請求。
台北地院認為，兩人分居是因蕭男主動離家未歸，蕭男未提出被毆打的診斷證明書，駁回離婚請求。
友人作證 夫訴離判准
蕭上訴高等法院，法官傳訊蕭男夫婦的共同友人，均證稱蕭妻常懷疑蕭男有外遇，兩人才會多次爭吵，蕭在外租屋不歸，肇因於妻子長期疑夫外遇所致，兩人婚姻破綻以蕭妻歸責性較大，改判准許兩人離婚。
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