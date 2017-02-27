愛車被刮花…凶手是野狗

2017-02-27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德區的41歲王姓男子日前將轎車停放住家附近路邊，隔天卻發現引擎蓋、葉子板等處遭刮傷，烤漆修補花了約1萬元，他不甘心被人惡作劇，氣得報案，要揪出凶手，提告毀損；警方努力查訪，終於找到關鍵的監視器畫面，才發現凶手是1隻野狗，早就逃逸無蹤，被害人也只能自認倒楣。

王男當晚9點半左右將白色愛車停在義林五街一帶的路旁，他認為沒有影響隔壁鄰居的進出，更無阻礙交通，放心地回到附近住處休息。翌日下午，王男出門竟發現愛車被刮，包含前方的引擎蓋、葉子板及後行李廂等，由於「傷痕累累」，只好送修。

王男認為自己並未與人結怨，愛車卻無端遭人惡意破壞，不甘心平白蒙受損失，就向歸仁警分局報案，希望能找出凶嫌，準備提告、索賠。

由於事發處並無路口監視器，轄區的仁德分駐所員警查訪目擊者，更擴大調閱周邊重要道路上的監視器，逐一過濾當晚的拍攝畫面，比對往返的人車影像後，卻都沒找到任何可疑處，案情陷入膠著。

花1萬烤漆 車主自認倒楣

警方不放棄，後來發現附近住戶有自裝的監視器，懇請協助調查，終於找出關鍵影像，原來車子被刮傷竟是狗兒「撒野」所致。

從監視器畫面顯示，凌晨零時許，1隻野狗突然爬上車身，疑似在啃咬什麼東西，甚至要用爪子來抓牢，「行凶」過程約6分鐘，研判因此留下了傷痕，被誤以為是有人惡意搞鬼。

真相大白後，員警搖頭，雖找到了證據，但「凶嫌」難以搜捕；車主也很傻眼，只能自認倒楣。