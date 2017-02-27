下藥性侵女網友 臨陣不舉輕判

2017-02-27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕新北市梁姓男子與女網友小娟（化名）上過一次床，竟「呷好到相報」，載小娟到宜蘭，迷昏她再交給劉姓友人性侵，劉男「提槍上陣」時雖不舉，仍觸犯2人以上共同犯以藥劑強制性交未遂罪，被宜蘭地院判6年徒刑，梁則吃上5年半刑期。

36歲梁男透過網路交友軟體，結識長相甜美的成年女子小娟，2人在台北市摩鐵嘿咻，4天後，梁男居中牽線，介紹給住在宜蘭的40歲劉姓友人「試車」。

友人牽線 咖啡放K毒

梁男用LINE發訊息給小娟，邀她到宜蘭出遊，約在台北火車站見面再開車接送，連夜載往宜蘭劉姓友人貨櫃屋住處。

抵達目的地後，梁男、劉男、小娟等人先在貨櫃屋客廳閒聊，2男趁機在咖啡內滲入K他命，不知情的小娟喝下毒咖啡後，感覺身體不適陷入昏迷。

小娟因藥效發作後不省人事，梁男先行離去，劉男趁她無力反抗，準備非禮時，小娟藥效消退醒來，利用劉男不注意之際，悄悄傳LINE向友人求救，委託友人代為報警，警方依照小娟手機定位找上門，在貨櫃屋內查扣有K他命殘留的空杯，採集女方尿液送驗，也出現K他命反應。

法官採信未遂 判6年

梁男、劉男訊後被送辦，檢方認定劉男、小娟性器有接合，強制性交行為成立，依2人以上共同犯以藥劑加重強制性交罪起訴，2人雖矢口否認，小娟衣物因有梁、劉2男的DNA跡證，宜蘭地院合議庭認為事證明確，2男所言為推卸之詞。

不過，劉男在地院庭訊時喊冤，他供稱，案發當時想到老婆，擔心不忠被責罵，所以出現不舉，導致性交不成，合議庭審酌相關事證，採信他的說詞，採未遂罪量刑，梁男因參與其中列共犯，一併判刑。