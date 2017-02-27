對老闆丟紙 加重公然侮辱罪起訴

2017-02-27

〔記者吳政峰、黃捷／台北報導〕補習班汪姓男老師與杜姓女雇主有薪資糾紛，2人在警局談和解，汪男竟當著杜女的面，朝她扔擲薪資條等單據，杜女認為受辱提告，士林地檢署認定丟單據涉及「強暴」犯行，依加重公然侮辱罪起訴，最重可能被判1年徒刑，汪男見苗頭不對，趕緊找杜女和解，士林地院日前以2人和解撤告，判決公訴不受理。

30歲汪男原在杜女的補習班任教，他認為薪資短少數萬元，要杜女到新北市淡水警分局中山路派出所履行支付薪資，杜女帶著汪男的出勤紀錄及薪資條等相關單據赴約。

丟紙觸法？法界看法不一

雙方一言不合，杜女拿出一張A4大小的出勤紀錄表，要汪男看清楚，汪男拿過來後，突然把單據朝杜女丟回去，接著走出警局，紙張掉落地面，杜女蹲下撿拾。

杜女不滿，當場提告公然侮辱，汪男接獲警方通知返回警局，表示一時氣憤才丟紙，但未扔到對方，不解為何觸法？

士林地檢署勘驗影像，認為汪男之舉不僅涉及侮辱，朝杜女丟紙的行為還觸犯「強暴」，依刑法加重公然侮辱罪起訴。

律師︰故意丟身上就有罪

汪男接到起訴書，看到最重可能被判1年徒刑，嚇得找杜女和解，同意不再追討薪資，杜女在一審辯論終結前撤告，士院判不受理。

法界人士說，汪男如把紙丟到杜女身上，行為涉及加重公然侮辱的「強暴」，若紙沒砸到她，公然侮辱罪就不成立，實務上，類似行為最常見的就是潑水，潑濕有罪，沒潑到無罪。

另有法界人士指出，丟紙是否算「強暴」見仁見智，嘉義曾有法官判決扔冥紙觸犯公然侮辱，非加重公然侮辱。

在職場或人與人相處，難免會出現拍桌、大小聲等行為，律師李慶峰指出，拍桌、大小聲屬情緒性發洩，未觸法，但扔水杯、擲文件、吐口水、潑穢物、丟錢給對方撿等行為，如未侵犯到對方身體，亦可能有公然侮辱的疑慮；但若故意丟到對方身上，加重公然侮辱「一定有罪」。