| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
3縣市大雨特報！ 今北部濕冷、南部有陽光 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
 首頁 > 社會

警出「手」防咬舌 毒蟲「吃」驚：不敢死了

2017-02-26

毛巾包手 塞嘴防咬

〔記者王捷／台南報導〕昨天凌晨，林姓毒品通緝犯行經台南市區，被南市警二分局民權所警員識破身分，追著他到飯店，發現房內藏毒，林男揚言咬舌自盡，警員情急之下，抓毛巾包住手掌，塞入林男嘴中，林男被嗆到差點無法呼吸，事後說：「早知道警察會這樣救人，我才不敢說要咬舌自殺！」

49歲林男前科資料厚得可以出書，清一色是毒品前科，去年因吸毒被判2年半徒刑，因遲遲不願服刑，與另2名毒品通緝犯合租台南市中西區飯店躲藏。

昨日凌晨零時許，林男準備從市區返回飯店，遇上警方巡邏，警員發現林男眼熟，上前打算盤查，林男拔腿狂奔，一路衝回飯店。

喘不過氣 毒蟲投降

警方追著林男進入飯店，一開門發現除了林男，還有3名男子在房間，其中2人是通緝犯，立即呼叫警網支援，並在房內起出安毒及海洛因各一包。

「早知就不說要咬舌」

林男自覺逃不了，大喊「我要咬舌自盡！」警員情急下，抓起套房內的毛巾，包住手掌，立刻往林男的嘴裡塞，林男大口咬住，警員喊痛，但仍試圖繼續伸入林男嘴裡，直到林男呼吸困難，宣告投降，直呼「吃過」警方這一手，再也不敢咬舌自盡。

警方將林男及2名通緝犯移送地檢署歸案，另一名友人涉嫌吸食、持有毒品，移送地檢署偵辦。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

廣告
  • 警方發現房內有一盒衛生針筒。（記者王捷攝）

    警方發現房內有一盒衛生針筒。（記者王捷攝）

  • 林男獲救後，被警員扶到椅子上喘氣，虛弱說，早知道警方搶救方式，就不會咬舌。（記者王捷翻攝）

    林男獲救後，被警員扶到椅子上喘氣，虛弱說，早知道警方搶救方式，就不會咬舌。（記者王捷翻攝）

  • 林男一喊要咬舌自盡，警員隨手就拿起毛巾包住手，往林男嘴裡塞，避免他自殺。（記者王捷翻攝）

    林男一喊要咬舌自盡，警員隨手就拿起毛巾包住手，往林男嘴裡塞，避免他自殺。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不敢死了 咬舌自殺 警出手救
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：警出「手」防咬舌 毒蟲「吃」驚：不敢死了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.