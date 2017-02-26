警出「手」防咬舌 毒蟲「吃」驚：不敢死了
2017-02-26
毛巾包手 塞嘴防咬
〔記者王捷／台南報導〕昨天凌晨，林姓毒品通緝犯行經台南市區，被南市警二分局民權所警員識破身分，追著他到飯店，發現房內藏毒，林男揚言咬舌自盡，警員情急之下，抓毛巾包住手掌，塞入林男嘴中，林男被嗆到差點無法呼吸，事後說：「早知道警察會這樣救人，我才不敢說要咬舌自殺！」
49歲林男前科資料厚得可以出書，清一色是毒品前科，去年因吸毒被判2年半徒刑，因遲遲不願服刑，與另2名毒品通緝犯合租台南市中西區飯店躲藏。
昨日凌晨零時許，林男準備從市區返回飯店，遇上警方巡邏，警員發現林男眼熟，上前打算盤查，林男拔腿狂奔，一路衝回飯店。
喘不過氣 毒蟲投降
警方追著林男進入飯店，一開門發現除了林男，還有3名男子在房間，其中2人是通緝犯，立即呼叫警網支援，並在房內起出安毒及海洛因各一包。
「早知就不說要咬舌」
林男自覺逃不了，大喊「我要咬舌自盡！」警員情急下，抓起套房內的毛巾，包住手掌，立刻往林男的嘴裡塞，林男大口咬住，警員喊痛，但仍試圖繼續伸入林男嘴裡，直到林男呼吸困難，宣告投降，直呼「吃過」警方這一手，再也不敢咬舌自盡。
警方將林男及2名通緝犯移送地檢署歸案，另一名友人涉嫌吸食、持有毒品，移送地檢署偵辦。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
- 22歲憂鬱症女作家演講 台中一中臨時取消惹議
- 小胖、瑄仔的愛 南英學弟高調回應
- 銀膠菊誤當滿天星 毒草害人過敏
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT slows transitional justice: Koo
- 第四節先生 湯瑪斯讓位德羅森
- 獨家》教育部初步調查 楊泮池保住國家講座
- 紐時社論 批川普侮辱民主
- 龍潭南天宮拆戲台 變身停車場
- 國安報告打臉川普？ 禁穆令7國家對美無威脅
- 越南使館探視段氏香 確認為越南籍
- 阮經天跑車載正妹 脫外套送暖
- 上億娶親車隊 哈雷、拖板車開路
- 還原228 涂醒哲︰增編口述歷史預算
- 「消脹飲」加按壓穴位 緩解脹氣不舒服
- 禽流感攪局 櫻桃鴨無斷貨之虞
- 《凱撒獎》克隆尼領獎狂放閃 對孕妻喊︰我很愛你
- 憂鬱症作家演講 中一中臨時取消
- 〈生活停看聽〉補湯 濃濃傳承味兒
- 郝譽翔／台灣怎會沒有文學？ － 吳米森《再見原鄉》
- 新北金山市地重劃區 未發現郭厝遺址
- 囫圇吞棗 男童吃棗卡食道
- 不賣菸給未滿18歲 苗縣合格率僅36.6％
- 時機巧合?大考中心董事長 楊泮池卸任
- 清泉崗毒品案 軍方：尿檢複驗需7個工作天
- 立法院長就任週年 蘇嘉全讓藍綠僵局和緩
- 《中英對照讀新聞》Number of marriages hits record low 結婚率創新低
- 古巴輸韓「比想像的難對付」
- 大博會 港澳大學跨海搶台生
- 東港取締攤販 民批執法做一半
- 台南公車DM多國語言 帶外籍移工遊台南
- 行道樹風損 高雄樹木銀行移植省百萬
- 完封12名高手 姬正賢「黑姬內家拳」揚名東瀛
- 366號蒸汽火車頭移花蓮20年 玉井人盼回娘家
- 李榮浩登紅館嗨秀天后組曲 9月攻台北小巨蛋
- 文化部推動 中正紀念堂轉型
- 《自由廣場》沒收錢未必沒事
- 整頓富岡港 2天清6車垃圾
- 「巴黎已不再是巴黎」川普批移民危安 法總統反駁
- 《自由廣場》台灣學術詐騙集團
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：警出「手」防咬舌 毒蟲「吃」驚：不敢死了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分