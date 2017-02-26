警出「手」防咬舌 毒蟲「吃」驚：不敢死了

2017-02-26

毛巾包手 塞嘴防咬

〔記者王捷／台南報導〕昨天凌晨，林姓毒品通緝犯行經台南市區，被南市警二分局民權所警員識破身分，追著他到飯店，發現房內藏毒，林男揚言咬舌自盡，警員情急之下，抓毛巾包住手掌，塞入林男嘴中，林男被嗆到差點無法呼吸，事後說：「早知道警察會這樣救人，我才不敢說要咬舌自殺！」

49歲林男前科資料厚得可以出書，清一色是毒品前科，去年因吸毒被判2年半徒刑，因遲遲不願服刑，與另2名毒品通緝犯合租台南市中西區飯店躲藏。

昨日凌晨零時許，林男準備從市區返回飯店，遇上警方巡邏，警員發現林男眼熟，上前打算盤查，林男拔腿狂奔，一路衝回飯店。

喘不過氣 毒蟲投降

警方追著林男進入飯店，一開門發現除了林男，還有3名男子在房間，其中2人是通緝犯，立即呼叫警網支援，並在房內起出安毒及海洛因各一包。

「早知就不說要咬舌」

林男自覺逃不了，大喊「我要咬舌自盡！」警員情急下，抓起套房內的毛巾，包住手掌，立刻往林男的嘴裡塞，林男大口咬住，警員喊痛，但仍試圖繼續伸入林男嘴裡，直到林男呼吸困難，宣告投降，直呼「吃過」警方這一手，再也不敢咬舌自盡。

警方將林男及2名通緝犯移送地檢署歸案，另一名友人涉嫌吸食、持有毒品，移送地檢署偵辦。

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