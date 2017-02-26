山老鼠黃俊傑 縱橫山區非難事
2017-02-26
在關刀山區墜谷疑似脫逃的黃俊傑，現年48歲，曾犯下竊盜、毒品、槍砲彈藥管制條例、組織犯罪等刑案，過去曾以毒品控制5、6名手下，手下若有不從，就持槍恐嚇或毆打，而他不只當山老鼠，還組竊盜集團偷民宅，也偷樹木盆栽、養羊場的羊隻。
上回被逮在警局求婚 說要痛改前非
去年5月17日，黃俊傑被南投縣埔里警方逮獲，黃嫌為了讓警方相信他會「痛改前非」，要同居女友去買結婚證書，兩人簽名蓋章表示要結婚求安定，由於現已改為登記婚，簽結婚證書的舉動，讓警方看傻眼，直呼「這是演哪齣？」
長時間跟黃俊傑周旋的警方表示，黃男個性容易暴衝，曾開車衝撞員警，且個性狡猾，被逮後不只會避重就輕，也會聲東擊西，即使警方拿出證據，也未必會認。
有資深刑警研判，黃男因有多件毒品案在身，其中還包括販毒，前後案件刑期合計10多年，可能因為不想被關到頭髮白，因而設計演出「上山取槍，趁機脫逃」，戒護取槍的同仁真是太大意了。（記者陳鳳麗）
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