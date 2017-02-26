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犯人失足或脫逃？警公布照片疑點重重

2017-02-26

〔記者許國楨、陳鳳麗／綜合報導〕刑事局中部打擊犯罪中心幹員借提毒販黃俊傑到南投山區取槍，卻發生黃嫌墜谷失蹤，外界質疑究竟是意外失足或預謀脫逃？中打認為失足的可能性較大，外界則懷疑，黃嫌太狡滑，警方「大意失荊州」。

中打幹員表示，黃嫌全程均戴上腳鐐，手銬部分僅在危險地形才暫時解開右手；山路崎嶇有彎道，黃嫌還停步等警跟上，並提醒注意；加上黃嫌摔落的邊坡深達300多公尺，他有多起官司仍未定讞，是否需要以性命相搏？另外，黃嫌滑落邊坡後，可以直接跑掉，為何持續和警方及救難人員對話4、5小時？

不過外界質疑，這是一起黃嫌精心策劃的脫逃行動，「停步等警」是鬆懈警員心防，趁機觀察地形；因多起官司可能被判10餘年刑期，黃嫌才會不顧性命，故意滑落邊坡；至於警方所稱的「山谷對話」，很可能只是回音而已。

最可疑的是，事發邊坡平緩且有樹枝枯葉，根據警方提供的照片，黃嫌雙手可自由活動，可輕易抓住身旁樹幹、巨石，他卻一路下滑，讓人懷疑根本是有意脫離警方掌握。

搜山兩天沒找到人

關刀山山勢陡峭，到處是峭壁、深谷，參與這次搜救任務的神鷹搜救隊大隊長陳塗安研判，黃男已下山的可能性很高，因為若他仍在山上，打赤腳、穿得不多的他，要躲2天2夜恐怕早已失溫。

陳塗安表示，警方本來告知是在凌霄殿上方位置而已，殊不知到現場才知人犯墜落地點是300公尺深的溪谷，而當天只帶了150公尺長的繩索，無法派上用場。

陳塗安表示，搜救最辛苦的是天候不佳，一旦下雨山上就會起霧，不只山路更難走，且能見度低，視線極差，不只搜救更困難，且懸崖峭壁、溪谷地形，加上岔路多，在前方難辨的情況下，連搜救人員都變得處境危險萬分。

研判毒蟲早落跑下山

陳塗安說，近來有幾波寒流，山上氣溫低又下雨，天色暗下來後氣溫驟降，在山上還要面臨失溫的威脅，以黃嫌對地形的熟悉度，下山的可能性很高。

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  • 警方說，在山上時是採前後包夾，黃俊傑（白衣者）左手上銬、腳鐐則從頭到尾都沒打開。（記者許國楨翻攝）

    警方說，在山上時是採前後包夾，黃俊傑（白衣者）左手上銬、腳鐐則從頭到尾都沒打開。（記者許國楨翻攝）

  • 警方出示照片，指黃俊傑失去重心滑落邊坡，後方幹員一度試圖拉住沒成功；但看過此照的資深刑警說，黃嫌沒有「滾」的動作，周圍又有很多樹幹可攀抓，黃嫌應是故意滑下而非失足。（記者許國楨翻攝）

    警方出示照片，指黃俊傑失去重心滑落邊坡，後方幹員一度試圖拉住沒成功；但看過此照的資深刑警說，黃嫌沒有「滾」的動作，周圍又有很多樹幹可攀抓，黃嫌應是故意滑下而非失足。（記者許國楨翻攝）

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