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大福彩頭獎連49摃

2017-02-26

﹝記者廖千瑩／台北報導﹞昨晚開獎的第106000016期大福彩，頭獎連49摃，累積至下期頭獎2億元。昨晚開獎的第106000048期今彩539，頭獎2注中獎，各得獎金800萬元，獎落新北市永和區得和路361號「來客發彩券行」、彰化縣北斗鎮光復里地政路398號1樓「七星投注站」。

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