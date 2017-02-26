2017-02-26

﹝記者廖千瑩／台北報導﹞昨晚開獎的第106000016期大福彩，頭獎連49摃，累積至下期頭獎2億元。昨晚開獎的第106000048期今彩539，頭獎2注中獎，各得獎金800萬元，獎落新北市永和區得和路361號「來客發彩券行」、彰化縣北斗鎮光復里地政路398號1樓「七星投注站」。