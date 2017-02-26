17年後重逢搞不倫 判刑賠30萬
2017-02-26
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市郭姓男子就讀專科時，曾追求同校李姓女同學，2人當年沒有交往，卻在17年後重逢，2人各自有家庭卻出軌，行為被發現後，郭、李2人不但被判徒刑4月定讞，還得再賠李女丈夫30萬元。
判決指出，李女丈夫發現妻子行為有異，經追問後，李女坦承自己出軌，李夫為此打電話質問郭「你們是不是在我家上床？」郭坦承曾發生2次性行為，李夫把2人的對話過程錄音後，提告妨害婚姻，一審原本判郭、李2人無罪。但二審時，法官認定2人通姦、相姦，改判他們徒刑4月定讞，得易科罰金。
李夫勝訴後，另向郭、李2人提告，求償100萬元精神撫慰金。橋頭地院審理時，郭男辯稱，他和李女是專科同學，當年讀書時，他曾追求過李女，不過沒有成功。畢業17年後，他們在某次聚餐重逢，他曾問李女的感情狀況，女方告訴他，自己一個人帶小孩，沒有提到有丈夫，他以為李女已離婚，才逐漸接近。
郭說，2人曾愛撫、接吻，但從沒有過性行為，是李夫逼他承認才願意處理接下來的事，他不希望李女家庭破裂，才會說謊坦承發生性行為，沒想到竟被李夫錄音提告。
李女到庭時，也否認與郭男發生性行為，辯稱她和郭2人相處僅止於同學關係，丈夫自己外遇，想要離婚不成，才會用這招迫使他們能順利離婚。
法官則認為，依常理，郭男和李女若沒有出軌，被配偶質問時，勢必誓死維護自己的清白，怎麼可能隨意承認婚外情？加上錄音檔確實錄下郭坦承曾發生2次性行為，加上衡量兩造經濟狀況，判郭、李應賠30萬元，可上訴。
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