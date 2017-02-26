圖書館男大生 找落單女童露鳥
2017-02-26
〔記者劉慶侯／台北報導〕本月初，23歲廖姓男大生涉嫌在圖書館兒童閱覽室，對1名國小女童暴露下體，該女童嚇得立即返家，翌日廖男又企圖找尋對象「獻寶」，被埋伏的警方逮捕。
警詢中，就讀新北市某私立大學的廖男辯稱，他是因短褲鬆脫滑落，才不巧被女童看見，並非有意「露鳥」，不過警方根據女童描述及調閱出的監視器畫面，仍依違反性騷擾防治法、妨害風化罪嫌函送法辦。
警方表示，受害的11歲女童當天和同學前往北市汀州路的王貫英圖書館，在2樓的兒童閱覽室看書，女同學有事先行離開，剩女童1人在座位上看書，等待母親來接，卻發現廖男朝他露鳥，還用書籍遮掩，女童嚇得立刻收拾物品跑下樓與母親會合。
女童和母親返家後，由於臉色慘白，行為反常，母親詢問才得知女兒遇到噁男，立刻向轄管中正二分局報案。
警方調閱圖書館監視器，翌日到閱覽室採證時，發現廖男竟又出現，四處張望疑似找目標下手，立刻將他帶回警局。
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