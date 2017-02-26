男無業啃老 交女友也要家人買單
2017-02-26
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市吳姓男子無業又啃老，連養女友也要家人買單，甚至潑汽油揚言同歸於盡，家人聲請保護令獲准，不料他2月18日二度闖回老家，向母親恐嚇取財3000元，還朝老家大門放煙火，差點燒了老家，自己也摔斷腿，警方趁吳男22日出面取款，當場逮人送辦，法官最後裁定收押。
要不到錢 潑汽油、放煙火
警方調查，吳男（33歲）精神狀況不佳，與雙親及兄嫂同住，他只要缺錢花用，就向家人伸手，每次討3000至5000元，無視家人打零工為生，連養女友的花費也要家人買單，家人只要不給錢，就出言辱罵、大搞破壞，全家雞犬不寧。
去年10月，他在家中潑汽油，揚言與家人同歸於盡，楠梓派出所員警據報將他逮捕，3度化解危機，家人聲請保護令獲准，將他趕出家門，過年前給他10萬元，劃清界線。
爆炸起火燃燒 驚動鄰居
不料吳男食髓知味，2月18日傍晚登門要錢，母親拒不開門，吳男竟於公寓樓梯間朝住家大門施放高空煙火，造成鞋櫃起火燃燒，爆炸聲響驚動住戶，消防人員及時到場滅火，所幸無人傷亡。
警方指出，吳男逃離現場時摔斷右小腿，整隻腳裹著石膏，還傳簡訊嗆母「不給錢，還會再放，走著瞧」，警方趁他22日向母親要3000元，將他逮獲。
吳男被逮後否認縱火，經警方出示母子簡訊內容，他才坦承犯行。警訊後依公共危險、恐嚇取財及違反保護令送辦，他表示不想被關，流下眼淚，但為時已晚。
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