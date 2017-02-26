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毒咖啡包 家庭工廠製造

2017-02-26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣警局昨天破獲家族式毒咖啡工廠，主嫌林姓男子負責進貨包裝，母親、弟弟當助手，警逮母子3嫌，起出100包摻雜K他命、一粒眠的毒咖啡；林男辯稱自己食用，否認販售。警方不採信，依毒品罪送辦。

宜蘭縣警局經1個多月跟監，發現員山鄉1處民宅常有可疑人口進出，循線查出是家族式製毒工廠，有毒品、傷害前科的29歲林姓男子是集團首腦，負責進貨加工分裝；53歲母親、27歲弟弟也在家幫忙。

子進貨 母、弟加工分裝

宜蘭警方配合警政署全國同步查緝毒品專案，持搜索票到林男住家，長驅直入，母子3人措手不及，四處藏匿毒品，意圖掩飾罪證。被警搜出100包毒咖啡、11小包K他命、帳冊、毒品包裝封口機、3萬元贓款；另有3男疑在門外吸毒，一併被帶回偵辦。

林姓主嫌製作的毒咖啡分成金色、白色、黑色3種包裝，都是同樣內容物，每包毛重5到10公克，售價1000元。林男行事低調，以接老顧客為主，被問到毒咖啡用途？他供稱「自己食用」、「不要為難我媽媽」；林母也幫腔說：「有勸兒子不可吸毒。」

警方研判，林嫌家族製毒應超過1年，購進原料後混合包裝，喝下毒咖啡會暈眩亢奮，對人體有不良影響，已採樣送驗，以查明除了內含K他命、一粒眠，還有什麼毒品成分。

偵訊過程，母子均否認製毒，供詞避重就輕，主嫌林男似想一肩扛下。

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  • 毒品包裝封口機及吸食器。（記者江志雄攝）

    毒品包裝封口機及吸食器。（記者江志雄攝）

  • 林姓主嫌的母親也被帶回偵訊。（記者江志雄攝）

    林姓主嫌的母親也被帶回偵訊。（記者江志雄攝）

  • 宜蘭縣警局查獲林姓男子（中）為首的家族式製毒工廠。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣警局查獲林姓男子（中）為首的家族式製毒工廠。（記者江志雄攝）

  • 宜蘭縣警局查獲家族式毒咖啡工廠，起出100包摻雜K他命、一粒眠的毒咖啡。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣警局查獲家族式毒咖啡工廠，起出100包摻雜K他命、一粒眠的毒咖啡。（記者江志雄攝）

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標題：毒咖啡包 家庭工廠製造


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