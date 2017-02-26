毒咖啡包 家庭工廠製造
2017-02-26
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣警局昨天破獲家族式毒咖啡工廠，主嫌林姓男子負責進貨包裝，母親、弟弟當助手，警逮母子3嫌，起出100包摻雜K他命、一粒眠的毒咖啡；林男辯稱自己食用，否認販售。警方不採信，依毒品罪送辦。
宜蘭縣警局經1個多月跟監，發現員山鄉1處民宅常有可疑人口進出，循線查出是家族式製毒工廠，有毒品、傷害前科的29歲林姓男子是集團首腦，負責進貨加工分裝；53歲母親、27歲弟弟也在家幫忙。
子進貨 母、弟加工分裝
宜蘭警方配合警政署全國同步查緝毒品專案，持搜索票到林男住家，長驅直入，母子3人措手不及，四處藏匿毒品，意圖掩飾罪證。被警搜出100包毒咖啡、11小包K他命、帳冊、毒品包裝封口機、3萬元贓款；另有3男疑在門外吸毒，一併被帶回偵辦。
林姓主嫌製作的毒咖啡分成金色、白色、黑色3種包裝，都是同樣內容物，每包毛重5到10公克，售價1000元。林男行事低調，以接老顧客為主，被問到毒咖啡用途？他供稱「自己食用」、「不要為難我媽媽」；林母也幫腔說：「有勸兒子不可吸毒。」
警方研判，林嫌家族製毒應超過1年，購進原料後混合包裝，喝下毒咖啡會暈眩亢奮，對人體有不良影響，已採樣送驗，以查明除了內含K他命、一粒眠，還有什麼毒品成分。
偵訊過程，母子均否認製毒，供詞避重就輕，主嫌林男似想一肩扛下。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
- 22歲憂鬱症女作家演講 台中一中臨時取消惹議
- 小胖、瑄仔的愛 南英學弟高調回應
- 銀膠菊誤當滿天星 毒草害人過敏
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT slows transitional justice: Koo
- 第四節先生 湯瑪斯讓位德羅森
- 獨家》教育部初步調查 楊泮池保住國家講座
- 紐時社論 批川普侮辱民主
- 龍潭南天宮拆戲台 變身停車場
- 國安報告打臉川普？ 禁穆令7國家對美無威脅
- 越南使館探視段氏香 確認為越南籍
- 阮經天跑車載正妹 脫外套送暖
- 上億娶親車隊 哈雷、拖板車開路
- 還原228 涂醒哲︰增編口述歷史預算
- 「消脹飲」加按壓穴位 緩解脹氣不舒服
- 禽流感攪局 櫻桃鴨無斷貨之虞
- 《凱撒獎》克隆尼領獎狂放閃 對孕妻喊︰我很愛你
- 憂鬱症作家演講 中一中臨時取消
- 〈生活停看聽〉補湯 濃濃傳承味兒
- 郝譽翔／台灣怎會沒有文學？ － 吳米森《再見原鄉》
- 新北金山市地重劃區 未發現郭厝遺址
- 囫圇吞棗 男童吃棗卡食道
- 不賣菸給未滿18歲 苗縣合格率僅36.6％
- 時機巧合?大考中心董事長 楊泮池卸任
- 清泉崗毒品案 軍方：尿檢複驗需7個工作天
- 立法院長就任週年 蘇嘉全讓藍綠僵局和緩
- 《中英對照讀新聞》Number of marriages hits record low 結婚率創新低
- 古巴輸韓「比想像的難對付」
- 大博會 港澳大學跨海搶台生
- 東港取締攤販 民批執法做一半
- 台南公車DM多國語言 帶外籍移工遊台南
- 行道樹風損 高雄樹木銀行移植省百萬
- 完封12名高手 姬正賢「黑姬內家拳」揚名東瀛
- 366號蒸汽火車頭移花蓮20年 玉井人盼回娘家
- 李榮浩登紅館嗨秀天后組曲 9月攻台北小巨蛋
- 文化部推動 中正紀念堂轉型
- 《自由廣場》沒收錢未必沒事
- 整頓富岡港 2天清6車垃圾
- 「巴黎已不再是巴黎」川普批移民危安 法總統反駁
- 《自由廣場》台灣學術詐騙集團
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：毒咖啡包 家庭工廠製造
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分