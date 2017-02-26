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廂型車墜橋12米高 醉駕睡醒才求救

2017-02-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕24歲徐姓男子昨天凌晨開車返家途中，行經台1線南下苗栗縣後龍大橋，衝撞橋頭槽化島，再撞擊橋邊護欄，人車飛落12公尺深的溪床，徐男疑因酒駕昏睡車內，超過4個小時後，才從車內打電話報案求助；消防員將他送醫，徐男因腹部嚴重內出血而緊急手術後在加護病房觀察。

警方調查，徐男家住台中，廂型車為徐母所有。昨凌晨3點多發生車禍，直到上午7點多他才打電話報案，消防員抵達現場，發現他居然側靠在駕駛座正後方座椅休息，渾身散發酒氣，車上還有嘔吐物，徐男意識清楚，表示車是他開的，車上無乘客。

嚴重內出血 手術急救

消防員研判，車禍後，徐男可能因酒醉昏睡，直到睡醒才報案且爬到後座。經消防員初步檢傷，徐男外觀僅臉部撕裂傷，但送醫後，才發現他腹部嚴重內出血，經輸血手術急救，至昨天晚間仍在加護病房觀察，尚未能抽血檢驗。

3道屏障也煞不住車

車禍現場，槽化島上的標誌桿被連根拔起，橋邊護欄的混凝土矮牆被撞裂損、鐵管護欄也變形；警方研判，廂型車車速可能過快，加上天雨路滑，導致車輛在入橋轉彎處衝撞槽化島，車輛彈跳、失去重心，連護欄也擋不住。至於車禍確切時間與原因，仍待徐男穩定後釐清。

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  • 橋面護欄因強大撞擊力，混凝土裂損，鐵管變形。（記者彭健禮攝）

    橋面護欄因強大撞擊力，混凝土裂損，鐵管變形。（記者彭健禮攝）

  • 橋面護欄也攔阻不了廂型車飛落溪床。（記者彭健禮攝）

    橋面護欄也攔阻不了廂型車飛落溪床。（記者彭健禮攝）

  • 苗栗縣後龍大橋發生廂型車墜落溪床意外，駕駛嚴重內出血被送醫急救。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣後龍大橋發生廂型車墜落溪床意外，駕駛嚴重內出血被送醫急救。（記者彭健禮攝）

  • 槽化島上的標誌被連根撞倒。（記者彭健禮攝）

    槽化島上的標誌被連根撞倒。（記者彭健禮攝）

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