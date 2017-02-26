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晶華火警 香奈兒「泡湯」

2017-02-26

〔記者劉慶侯、高嘉和／台北報導〕台北市五星級飯店晶華酒店，昨凌晨位在地下一樓的精品街發生火警，濃煙竄升瀰漫整棟飯店，僅有2名外籍房客輕微嗆傷，初步懷疑起火點疑為香奈兒CHANEL在地下室的倉庫，不少香奈兒名牌包與精品遭煙熏、水攻，損失尚待估計，火場鑑識人員不排除是電線走火釀災。

疑電線走火釀災

由於起火點是飯店B1、B2西側商場，昨日麗晶精品街均未營業，各家精品店尚無法估計損失。

昨凌晨3時44分，有濃煙自晶華酒店地下一樓竄出，北市消防局獲報派出人車馳援，警消一度找不到起火點，見濃煙又是自一樓封閉式大型落地玻璃帷幕竄出，原要破窗搜尋，但被酒店人員制止，警消見濃煙愈來愈烈，逕自以水槍射破玻璃，才發現是香奈兒的地下室倉庫起火，迅速撲滅火勢。

火警發生後，很多房客狼狽披浴巾、摀著毛巾下樓，怕淋雨而躲到騎樓下，現場疏散約348人。

晶華酒店副總經理張筠表示，當時因找不到正確起火點，值班員工才會打電話請示主管如何處理，僅約一分鐘，就讓消防人員破門救火，沒有阻撓消防救災。

她說，客房樓層是從五樓以上開始，營運未受影響，若五、六樓等低樓層因煙味較重，有房客不適並提出反映，晶華會盡力協助更換。

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  • 台北市晶華酒店，昨凌晨位在地下一樓的精品街發生火警，不少香奈兒名牌包與精品遭煙熏、水攻。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市晶華酒店，昨凌晨位在地下一樓的精品街發生火警，不少香奈兒名牌包與精品遭煙熏、水攻。（記者劉慶侯翻攝）

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