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小模摩鐵開毒趴 警察上門裝昏迷

2017-02-26

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市中和警分局24日凌晨，在一家汽車旅館臨檢，驚見蕭姓小模倒在床上疑似昏迷，同房的張姓與郭姓男子神色慌張，警方驚覺有異，搜查房間發現MDMA（搖頭丸）與K他命。由於蕭女一度叫不醒，當警方準備叫救護車時，蕭女突然恢復意識，還辯稱只是「吃了安眠藥，沒有吸毒。」警方懷疑她假裝昏迷，意圖躲避調查。

警方調查，24歲蕭女為小有名氣的模特兒，臉書追隨者有2000多人，時常PO出參加車展的性感照片。警方對3人採尿液送驗，並於警訊後依毒品罪嫌移送。

據了解，當警方進入房內臨檢時，蕭女倒臥床上，26歲張姓男友則呆坐一旁，警方更在廁所發現26歲郭男，並從他身上搜出23.58克K他命，另在蕭女皮包搜出13.16克搖頭丸，警方見蕭女昏迷不醒，原本打算叫救護車，後來男友搖一搖蕭女身體，她便轉醒自行爬起，供稱是吃了「安眠藥」。

警方發現，郭男及張男皆有毒品前科，在酒店上班的郭男坦承持有K他命，是向綽號「小狼」的藥頭購買；蕭女否認持毒，並說包包裡的毒品是男友借放的，而張男則指稱，這些毒品是他前幾天去某分局替朋友領回的，不是他的，讓警方直呼「真的是語無倫次！」

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  • 警方在房內搜出搖頭丸等毒品。（記者陳薏云翻攝）

    警方在房內搜出搖頭丸等毒品。（記者陳薏云翻攝）

  • 蕭姓小模遇警察臨檢竟假裝昏睡。（記者陳薏云翻攝）

    蕭姓小模遇警察臨檢竟假裝昏睡。（記者陳薏云翻攝）

  • 蕭姓小模偕兩男在摩鐵開毒趴。（記者陳薏云翻攝）

    蕭姓小模偕兩男在摩鐵開毒趴。（記者陳薏云翻攝）

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