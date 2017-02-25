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為2400元 酒店妹慘遭斷牙

2017-02-25

〔記者王捷／台南報導〕酒店小姐粉粉（化名）昨被吳姓客人包出場，到釣蝦場唱歌，說好坐檯費2400元，吳男疑似賴帳，她氣得怒砸酒杯，吳男竟拿起酒瓶往她臉上砸，讓粉粉破相又斷牙，怒告吳男傷害。

昨凌晨吳男與友人到酒店消費，覺得偶爾到酒店兼職的粉粉很健談，約她去複合式釣蝦場唱歌，談好坐檯費2400元。被害人說要先收費，吳男卻說太貴沒錢，她拜託一定要付錢，吳男突然翻臉，嗆「林北就是沒錢！」

粉粉翻臉，摔了酒杯就要離去，吳男卻朝她臉上摔酒瓶，讓她當場破相，在場小姐還跟著吳男一起罵她，「當小姐不要太囂張」，吳男還抓著她的領子，要把她轟出包廂，粉粉一顆門牙遭打斷、人中處有撕裂傷，她說，為了不讓家人知道，跑來台南賺錢，還被打到破相，一定要告對方傷害。警方表示，已做好傷害案筆錄，將傳吳男到警所說明。

奇美醫院齒顎矯正科主任郭峻良說，牙齒被打斷，要看門牙斷裂狀況，如牙根保留完整，可先做根管治療，裝上牙套假牙，費用大概在7000元到2萬元，如果牙齒斷裂到牙根，可選擇植牙或傳統假牙，不過傳統假牙需犧牲斷牙兩邊的真牙；植牙的話，費用是3萬到9萬元。

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  • 粉粉被酒瓶砸斷門牙，還被碎片劃傷人中破相。（記者王捷攝）

    粉粉被酒瓶砸斷門牙，還被碎片劃傷人中破相。（記者王捷攝）

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