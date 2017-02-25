巡魚塭遇惡煞 老翁遭砍斷指
2017-02-25
〔記者黃佳琳、洪定宏、蔡清華／高雄報導〕高市8旬林姓老翁昨上午9點多，在永安區舊港橋一帶巡視魚塭，突遭48歲莊男持開山刀猛砍頭、手，造成身上多處刀傷，手指頭被砍斷到只剩皮連著，幸送醫後暫無生命危險，莊男被依殺人未遂移送橋頭地檢署複訊，晚間檢方向法院聲押。
衛生局表示，只要有自傷或傷人的事實或疑慮，都可通報強制送醫，由警察及消防人員護送、家人陪同到醫院，但是否能符合住院治療條件，則由醫師判斷。
警方趕到現場時，查出行凶的是住附近的莊男，員警登門找人時，他先拿刀威嚇，嗆警「來一個殺一個」，還抵住門反抗拒捕，警方破門並動用辣椒水，才將男子逮捕。
莊男落網後，供稱林姓老翁有意霸佔他的魚塭，才拿刀教訓他，但說詞反反覆覆，加上精神狀態不穩定，雖查無就醫紀錄，家人說他疑似患有妄想症，曾勸他就醫治療，他卻不肯配合。
警方訪查當地居民，得知莊男之前沒有攻擊傾向，頂多是容易碎嘴講一些胡話；昨拿刀攻擊林翁前，曾在庄仔內破壞多輛車並敲打村民大門，造成當地居民恐慌。
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