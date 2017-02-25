| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 社會

巡魚塭遇惡煞 老翁遭砍斷指

2017-02-25

〔記者黃佳琳、洪定宏、蔡清華／高雄報導〕高市8旬林姓老翁昨上午9點多，在永安區舊港橋一帶巡視魚塭，突遭48歲莊男持開山刀猛砍頭、手，造成身上多處刀傷，手指頭被砍斷到只剩皮連著，幸送醫後暫無生命危險，莊男被依殺人未遂移送橋頭地檢署複訊，晚間檢方向法院聲押。

衛生局表示，只要有自傷或傷人的事實或疑慮，都可通報強制送醫，由警察及消防人員護送、家人陪同到醫院，但是否能符合住院治療條件，則由醫師判斷。

警方趕到現場時，查出行凶的是住附近的莊男，員警登門找人時，他先拿刀威嚇，嗆警「來一個殺一個」，還抵住門反抗拒捕，警方破門並動用辣椒水，才將男子逮捕。

莊男落網後，供稱林姓老翁有意霸佔他的魚塭，才拿刀教訓他，但說詞反反覆覆，加上精神狀態不穩定，雖查無就醫紀錄，家人說他疑似患有妄想症，曾勸他就醫治療，他卻不肯配合。

警方訪查當地居民，得知莊男之前沒有攻擊傾向，頂多是容易碎嘴講一些胡話；昨拿刀攻擊林翁前，曾在庄仔內破壞多輛車並敲打村民大門，造成當地居民恐慌。

廣告
  • 警方使用辣椒水順利制伏行凶的莊姓男子（紅衣者）。 （記者黃佳琳翻攝）

    警方使用辣椒水順利制伏行凶的莊姓男子（紅衣者）。 （記者黃佳琳翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 斷指 老翁 魚塭
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：巡魚塭遇惡煞 老翁遭砍斷指


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.