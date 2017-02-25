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綁老翁劫財 搶匪竟是姪子

2017-02-25

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮44歲呂男，不滿同住的80歲伯父不肯借他錢，夥同染毒、缺錢花用的36歲姻親陳男，及3名男子，22日闖入伯父住處將他捆綁在床，劫財19萬多元，呂、陳前天落網，3名共犯在逃。

家屬顧慮老人家的心情，只告訴被害人「破案了」，但沒讓他知道，犯案者竟是自己的姪子。

警方調查，呂男不滿伯父不肯借他錢，還曾報警指他開賭場，於是向染毒缺錢的陳男透露「 我伯父房內少說也有3、400萬元現金」，願意開門讓陳男入內行竊。

陳男擔心被識破而作罷， 但受不了誘惑，在1月底鋸開呂翁廁所的鐵窗但未得手，於是另找3名男子共謀搶劫，允諾事成後分1份贓款給呂男。

警方調查，陳男先偷黑色自小客車，變造車牌，22日凌晨動手前，再偷白色自小客車，4人赴被害人住處劫財，犯案前，並到被害人住家附近勘察地形。

還製造不在場證明

呂男疑為製造不在場證明，21日深夜藉口到山區某宗親住處打手遊，直到22日凌晨5點，案發後才回家。

警方透過監視器和過濾治安顧慮人口，22日晚間鎖定呂男涉嫌重大。追查中，陳男為了分贓，開車回案發地還撞車，前天傍晚5點，陳男於桃園的摩鐵被逮 ，警起出3萬1000元贓款和微量安非他命，當天深夜，呂男也被拘提，另3名共犯在逃。

陳男坦承缺錢花用犯案，是呂男不爽伯父而提議犯案。呂男卻說，他沒叫人搶劫伯父；呂男雖沒參與行搶，但2人說好分1份贓款給呂，事後呂男以「鬧到這樣大」，不敢收3萬元贓款。

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  • 呂姓男子（左）對警察說，確實不滿伯父不借錢還曾叫警察抓過他，但沒有叫人搶劫伯父。（記者黃美珠攝）

    呂姓男子（左）對警察說，確實不滿伯父不借錢還曾叫警察抓過他，但沒有叫人搶劫伯父。（記者黃美珠攝）

  • 搶匪用來切割呂翁住家廚房鐵窗的切割機。（記者黃美珠攝）

    搶匪用來切割呂翁住家廚房鐵窗的切割機。（記者黃美珠攝）

  • 警方查扣作案贓車。（記者黃美珠攝）

    警方查扣作案贓車。（記者黃美珠攝）

  • 涉嫌帶頭行搶的陳姓男子也是被害人的姻親。（記者黃美珠攝）

    涉嫌帶頭行搶的陳姓男子也是被害人的姻親。（記者黃美珠攝）

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