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臉書加個好友 近千萬被「詐」飛

2017-02-25

〔記者陳薏云／新北報導〕被假老外加臉書好友，近千萬元飛了！新北市從事金融業的44歲張女，去年8月在臉書結識美國男子「菲力普斯」，雙方網上聊天幾個月後，開始以各種理由要錢，張女陸續匯了900多萬元。直到對方帳戶遭凍結才知受騙，直呼「我怎麼那麼傻！」

假老外網聊 老梗詐騙

張女向警方說，去年8月自稱擁有美國護照的男子菲力普斯，主動加她臉書好友，兩人一個打中文、一個打英文聊了幾個月後，菲力普斯開始向她求助，表示要從美國寄行李箱到台灣，裡面裝有大量現金，請她代為保管，後續向索取代收運費、稅金等，張女前後匯了13筆，菲力普斯之後也沒有寄行李箱來台。

菲力普斯又稱在菲律賓的朋友重病，希望張女匯錢支援，張女又匯了10筆錢，截至1月底，前後共匯出900多萬元。

詐騙集團為了取信她，拍下美國帳戶資料向張女證明，帳戶內有好幾百萬美元，後來張女要匯錢，卻發現該海外帳戶疑遭凍結，無法匯款，報警才發現自己被詐騙集團盯上，菲力普斯只是個假帳號，本月20日，菲力普斯再度聯繫張女，稱自己在敘利亞受困，需要金援，並向張女索取100萬元，要求在新北市深坑某便利商店面交。

泰籍女車手 取款被逮

21日張女提著裝滿假鈔的紙袋，配合警方等待車手，警方逮捕泰國女車手。警方調查，女車手「MISS THAYINI」16日以觀光名義入境，供稱是馬來西亞的朋友委託，「來台灣幫忙拿個東西」，將女車手依詐欺罪嫌移送法辦。

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  • 張女將假鈔裝在紙袋中當誘餌。 （記者陳薏云翻攝）

    張女將假鈔裝在紙袋中當誘餌。 （記者陳薏云翻攝）

  • 泰籍女車手前往取款，提著紙袋準備離開超商，被警方當場逮捕。（記者陳薏云翻攝）

    泰籍女車手前往取款，提著紙袋準備離開超商，被警方當場逮捕。（記者陳薏云翻攝）

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