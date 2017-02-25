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陽台加窗緊閉 一氧化碳中毒 母子雙亡

2017-02-25

〔記者陳建志、蔡淑媛／台中報導〕寒流來襲，台中昨有一家7口疑因門窗緊閉，造成熱水器燃燒不完全，引發一氧化碳中毒，造成34歲許女和讀小一的么子送醫回天乏術，另5人送醫治療，其中3人血液一氧化碳濃度仍未降，昨晚轉送加護病房觀察。

房間連陽台 毒氣全飄進

消防員指出，這戶人家的熱水器裝在後陽台，但後陽台又加裝了窗戶，且把窗戶緊閉，疑因通風不良，導致熱水器燃燒不完全而產生一氧化碳，許女房間和後陽台相連，房間的窗戶打開，造成大量一氧化碳直接飄進房內，才會最嚴重。

一家7口 5人送醫治療

台中市消防局昨上午10點44分獲報，太平區中山路一棟大樓內有人命危；據了解，屋內有3房，承租的許女和小兒子（7歲）、次子（13歲）同睡一房，許女的黃姓媽媽（54歲）和4隻狗、2隻貓睡一房，許女的同母異父張姓弟弟（22歲）及翁姓女友（24歲）睡另一房，許女的長子（15歲）則睡客廳。

消防員進屋時，許女和小兒子已無生命跡象，另5人送醫治療。消防員表示，前晚，許女和么子洗澡後回房睡覺，昨上午10點多，15歲長子疑覺不適而醒來，發現媽媽沒氣息，趕緊打119求救，許女的張姓弟弟聽到呼叫聲起床，發現疑似一氧化碳中毒，趕緊打開窗戶。

張男和翁姓女友，及許女的次子，因血液一氧化碳濃度仍未降下，昨晚轉送加護病房治療。中國附醫急診部主任陳維恭指出，擔心患者在中毒環境時間長，可能發生中毒後有神經學後遺症，將觀察治療2至3日。

據了解，許女有兩段婚姻，目前在一家鐵板燒工作，獨力賺錢扶養3個兒子，家境不好，不幸死亡的小一么兒，校方說，昨導師發現他沒到校，傳LINE並打電話給許女，都沒人接，因他上學期遲到次數較多，以為只是睡過頭，誰知竟發生意外。

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  • 台中太平發生2死意外，消防人員懷疑後陽台熱水器燃燒時通風不良，造成一氧化碳中毒。（記者陳建志翻攝）

    台中太平發生2死意外，消防人員懷疑後陽台熱水器燃燒時通風不良，造成一氧化碳中毒。（記者陳建志翻攝）

  • 防範一氧化碳中毒「四要一不」

    防範一氧化碳中毒「四要一不」

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