撞破每層樓雨遮 蜘蛛賊墜5樓撿回命

2017-02-25

〔記者吳仁捷／新北報導〕慣竊楊紀超前天潛入新北市某牛排館，被王姓店主撞見，楊嫌辯稱「我被人追」逃出，店主追出，楊嫌當起「蜘蛛人」，爬上公寓5樓頂躲避追緝，一時緊張踩空，墜落1樓地面，雖只受輕傷，但活罪難逃，出院後，仍要面臨法辦命運。

倒地哀號 被逮正著

警方調查，32歲慣竊楊紀超前天下午2時許，從防火巷侵入板橋區篤行路一間牛排館，趁店家忙著做生意，在屋內翻箱倒櫃，王姓店主與竊賊撞個正著，王男急問「你是誰？為何跑到我家？」楊嫌愣住，胡謅說「人家在追我」，拔腿就跑。

王姓店主騎機車追出去，楊嫌跑進防火巷，學蜘蛛人從公寓1樓攀爬到5樓，打算從頂樓爬樓梯逃生，牽著小孩的婦人聽到一聲巨響，赫見有人摔落防火巷。

出院後 仍得吃官司

員警、消防員到場，楊嫌倒地哀號，一旁散落碎裂石棉瓦，楊嫌身上多處骨折，員警抬頭一看，發現每層樓的石棉瓦雨遮都被撞破，認為墜落時有石棉瓦當緩衝；楊嫌不願透露為何墜樓，直到沙崙所副所長戴明剛與員警逐戶查訪，剛好牛排館王姓店主也在找竊嫌，一眼認出對方是小偷，楊嫌承認行竊失風，警方先將他送醫，待傷勢穩定再偵訊，並依竊盜罪嫌法辦。