淫檢備壯陽藥 嫖妓超過30次
化身小輪子 媒介性交易
〔記者楊政郡／台中報導〕前彰化地檢署檢察官蔡曉崙，涉嫌與17歲少女「重慶妹」性交易，還「呷好逗相報」，在社群網站散佈該女子照片、胸圍、對價及可約時間，形同媒介性交易，檢方在他住處、車輛，查獲5家摩鐵的折價券或休息券，甚至還有4顆壯陽藥，可見其性好漁色，台中地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌將他起訴，請求從重量刑；台中地院昨開接押庭，裁定蔡曉崙續押。
原只承認和少女嘿咻1次
起訴書指出，蔡曉崙（羈押中已被停職）104年3月經黃姓網友介紹，認識綽號「重慶妹」的女子，對談得知約17歲，是高職中輟生，同年同月約她到文華高中附近火鍋店用餐後，至摩鐵性交易，支付3500元。
蔡閒聊得知「重慶妹」家境不好，想幫她介紹生意，竟以「小輪子」的暱稱，在「茶餘飯後」社群網站張貼她的「照片、身高、胸圍、幼齒、性交對價及可約時間」等媒介訊息，蔡還整理男客交易地點、時間、車牌、車款，分別通知「重慶妹」及男客，居間協助性交易，至105年底有5名男客與「重慶妹」性交易。此5男不知「重慶妹」實際年紀，僅依違反社維法裁處。
檢方指出，台中刑警隊104年查獲「重慶妹」性交易，追查才知「小輪子」竟是檢察官蔡曉崙。
家被搜出摩鐵券、壯陽藥
檢方掌握蔡曉崙與未成年女子性交及媒介等犯行，105年12月30日跟拍到蔡與「小淇」性交易，今年1月13日發動搜索，持拘票至蔡住處拘提到案。
蔡曉崙與「重慶妹」性交易次數，雙方僅承認1次，但另有2名傳播妹「小V」和「小淇」也是蔡的炮友，「小V」證稱雙方性交易「超過30次」，也知蔡是檢察官。檢方在蔡的住處、車輛，查獲5家摩鐵的折價券或休息券，還有4顆樂威壯膜衣錠（壯陽藥）。
檢警發現，蔡常上「茶餘飯後」社群指導「法律常識」，以「王大律師」自居，是群組管理人之一，也參加群組網聚餐會，私下有人知道他的本名是蔡曉崙。
蔡身為檢察官，卻比一般人更無犯罪意識，在「茶餘飯後」群組，嫖過「重慶妹」的男客得知對方未成年，非常生氣而與蔡口角，比蔡還有羞恥心。
檢方指出，蔡觸犯「兒童及少年性交易防制條例」（1年以下之罪）1次，及「兒童及少年性剝削防制條例」（1年以上7年以下之罪）5次，因是公務員須加重2分之1。
被爆穿檢察官背心 關切案情
台中地院接押庭法官認為，蔡曉崙犯行明確，涉嫌重大，且在某證人（疑似應召女）性交易被警方查獲之際，故意穿檢察官背心到警局關切案情，偽稱證人是其表妹。
妹有美國籍 淫檢被續押
蔡因耳聞本案恐為他人所舉發，立即更換手機門號，且依LINE對話內容，曾就其所知檢調偵辦之妨害風化案件，告知某女子，以免她加入而涉案，足認有串證之虞；且蔡的胞妹已依親取得美國籍，並在美國定居，依其檢察官特殊身分，恐有逃亡之虞，有羈押禁見之必要。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 約旦F-16戰機墜毀沙烏地邊城 飛行員生還
- 自由廣場》翁啟惠「浩劫」 有賴司改檢討
- 李逸洋、陳慈陽人事案 立院通過
- 上海航空引擎故障 折返松機
- 屯區停快復慢 民代促設大配水池
- 《奧斯卡預測》最佳影片「拉拉鍊」賭勝「月光下」 丹佐硬尬凱西搶影帝
- 基隆火車站南口停車場 3.6起免費試停
- 學者：救國團隸屬變化 與蔣經國職務異動有關
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- 郭明良論文案 教育部科技部還要審
- IS宣稱在敘國發動自殺攻擊 數十人喪生
- 投資人對川普政策預期降低 歐股跌
- 自由廣場》H5N6 防疫策略奏效
- 辛龍額頭發亮 偏財運旺旺
- 《健康充電站》身體保健講座
- 桃園》拉拉山輕旅行 免當趕路「操」人
- 竹東河濱公園 2000株櫻花下週盛開
- 清肺抗氧化 吃對食物增抵抗力
- 川普秘聯俄羅斯？ FBI拒幫白宮澄清
- 市中運男標槍 刷新大會23年紀錄
- 蔡依林安心亞同場鬥美
- 潘維剛選黨魁 洪郝吳各有盤算
- 經典賽沒他很傷！ 王柏融專注對決侍JAPAN
- 陳沂激吻森竣 肉體不滿足
- 自由廣場》這一條也要司改？
- 男童臉上長白點 不是白斑是汗斑
- 恰恰點頭參賽 原因很暖心
- 文創團隊進駐 老屋活化成景點
- 釧兒台南首演 觀眾感動飆淚
- 五峰旗第一層瀑布 暑假望可開放
- 施孝榮不捨民歌手 半夜飆淚
- 4天2度停水 北彰化6萬戶罵翻
- 傳承創新 巴塞爾熱血預覽─Zenith打造經典飛行錶 Bell & Ross助陣雷諾F1
- 【異色童話館】長髮姑娘
- 川普：與金正恩會談 為時已晚
- 大法官：滯納金加收利息違憲
- 本田菁英賽》紫金加持 潘政琮並列第5
- 高中木棒聯賽》封鎖高苑近7局 藍愷青撐不過「僵局」
- SBL》少了布拉 裕隆贏達欣一把
標題：淫檢備壯陽藥 嫖妓超過30次
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email