淫檢備壯陽藥 嫖妓超過30次

2017-02-25

化身小輪子 媒介性交易

〔記者楊政郡／台中報導〕前彰化地檢署檢察官蔡曉崙，涉嫌與17歲少女「重慶妹」性交易，還「呷好逗相報」，在社群網站散佈該女子照片、胸圍、對價及可約時間，形同媒介性交易，檢方在他住處、車輛，查獲5家摩鐵的折價券或休息券，甚至還有4顆壯陽藥，可見其性好漁色，台中地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌將他起訴，請求從重量刑；台中地院昨開接押庭，裁定蔡曉崙續押。

原只承認和少女嘿咻1次

起訴書指出，蔡曉崙（羈押中已被停職）104年3月經黃姓網友介紹，認識綽號「重慶妹」的女子，對談得知約17歲，是高職中輟生，同年同月約她到文華高中附近火鍋店用餐後，至摩鐵性交易，支付3500元。

蔡閒聊得知「重慶妹」家境不好，想幫她介紹生意，竟以「小輪子」的暱稱，在「茶餘飯後」社群網站張貼她的「照片、身高、胸圍、幼齒、性交對價及可約時間」等媒介訊息，蔡還整理男客交易地點、時間、車牌、車款，分別通知「重慶妹」及男客，居間協助性交易，至105年底有5名男客與「重慶妹」性交易。此5男不知「重慶妹」實際年紀，僅依違反社維法裁處。

檢方指出，台中刑警隊104年查獲「重慶妹」性交易，追查才知「小輪子」竟是檢察官蔡曉崙。

家被搜出摩鐵券、壯陽藥

檢方掌握蔡曉崙與未成年女子性交及媒介等犯行，105年12月30日跟拍到蔡與「小淇」性交易，今年1月13日發動搜索，持拘票至蔡住處拘提到案。

蔡曉崙與「重慶妹」性交易次數，雙方僅承認1次，但另有2名傳播妹「小V」和「小淇」也是蔡的炮友，「小V」證稱雙方性交易「超過30次」，也知蔡是檢察官。檢方在蔡的住處、車輛，查獲5家摩鐵的折價券或休息券，還有4顆樂威壯膜衣錠（壯陽藥）。

檢警發現，蔡常上「茶餘飯後」社群指導「法律常識」，以「王大律師」自居，是群組管理人之一，也參加群組網聚餐會，私下有人知道他的本名是蔡曉崙。

蔡身為檢察官，卻比一般人更無犯罪意識，在「茶餘飯後」群組，嫖過「重慶妹」的男客得知對方未成年，非常生氣而與蔡口角，比蔡還有羞恥心。

檢方指出，蔡觸犯「兒童及少年性交易防制條例」（1年以下之罪）1次，及「兒童及少年性剝削防制條例」（1年以上7年以下之罪）5次，因是公務員須加重2分之1。

被爆穿檢察官背心 關切案情

台中地院接押庭法官認為，蔡曉崙犯行明確，涉嫌重大，且在某證人（疑似應召女）性交易被警方查獲之際，故意穿檢察官背心到警局關切案情，偽稱證人是其表妹。

妹有美國籍 淫檢被續押

蔡因耳聞本案恐為他人所舉發，立即更換手機門號，且依LINE對話內容，曾就其所知檢調偵辦之妨害風化案件，告知某女子，以免她加入而涉案，足認有串證之虞；且蔡的胞妹已依親取得美國籍，並在美國定居，依其檢察官特殊身分，恐有逃亡之虞，有羈押禁見之必要。