性侵爛醉女乘客 Uber司機判7年4月

2017-02-24

〔記者余瑞仁／桃園報導〕Uber公司的合作駕駛、35歲男子陳育德，去年8月15日載送酒醉的女大生，卻趁機將她載到汽車旅館性侵，桃園地方法院昨依加重強制性交罪，判處陳男7年4月徒刑，這是Uber司機性侵乘客被判刑的首例。

判決指出，陳育德在桃園市的早餐店工作，以妻子名下的車輛註冊登記為Uber合作駕駛，去年8月15日清晨近4點接獲派遣通知，前往台北市林森北路載送已經喝茫的女大生，女大生上車表示要到西門町，到達目的地後，女大生醉到叫不醒，陳男竟將她載到龜山區的摩鐵，性侵後自行離去；女大生清醒後察覺受辱，立刻報警。

警方根據車號、Uber派遣系統的行車歷史圖與行車軌跡，拘捕陳男，檢察官予以起訴。

桃園地院審理時，陳男辯稱，當時他在西門町繞一圈後，想叫醒女大生，但她爛醉只說很累、想睡覺，之後就無力回答，他只好往回家的方向開，在路上臨時起意開進摩鐵，進房後，將她扶上床睡覺，然後自己觀看色情頻道，因一時衝動，將她脫衣性侵。

法官審理認為，陳男為Uber司機，業務與計程車司機無異，卻將酒醉的女乘客載往摩鐵，使她孤立無援，更為滿足私慾，對無力抗拒的女乘客性侵，過程中女乘客驚醒反抗，陳男不知罷手，造成被害人身心創傷，更增加社會大眾對公共交通工具安全的疑懼。

法官另審酌雙方事後以70萬元達成和解，獲被害人原諒，陳男育3名年幼子女等情狀，昨依加重強制性交罪判刑7年4月，可上訴。