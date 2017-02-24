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小模猝死後…W飯店被臨檢10次

2017-02-24

〔記者劉慶侯、邱俊福、謝君臨、錢利忠／綜合報導〕土豪哥等人在W飯店開毒趴，外界批評五星級飯店有如化外之地，台北市警局表示，郭姓女模猝死後，信義警分局即針對W飯店進行10次大型臨檢勤務，在獲得對方自律和改進的訊息後，警方才降低針對性取締作為，但並非不再臨檢，其他五星級飯店今後也非「化外之地」。

五星級飯店將一併臨檢

台北市警察局保安科表示，市警局每月都會針對北市轄內治安重點區域，如中山、大安、信義、萬華、松山等地，採輪動式規劃4次大型臨檢勤務。

此外，市警局也飭令各轄區警分局，每月至少得有5次針對轄內有治安之虞、曾發生治安事故、特種營業場所，進行「針對性的常態臨檢」，甚至可連日連月前往，已成功逼使6家酒店倒閉或改換經營方式。

土豪哥死黨 又被起訴

另外，台北地檢署查出「土豪哥」朱家龍的死黨蔡逸學也參與吸毒，昨依吸食二級毒品罪嫌將蔡起訴；而郭姓小模的父親昨懷疑女兒曾遭性侵、餵毒，請檢方查明，並請檢方追究W飯店責任。北檢表示，根據法醫檢驗及眾人證詞，均顯示郭女並未遭性侵，也未性交易，其餘部分「該查的都會查」。

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