放任毒趴嗨5天 立委轟W飯店卸責
「未通報 又破壞現場」
〔記者鄭鴻達、王秀亭、甘芝萁、張文川／綜合報導〕W飯店毒趴命案，民進黨立委劉櫂豪、莊瑞雄、蔡易餘痛責W飯店對案發期間可察覺的異狀，並未當下通報，事後更破壞現場，未善盡企業責任。
律師也批處置「詭異」
律師周武榮認為，飯店一發現客人有異樣，應馬上處理、通報警消，從發現到通報的空窗期太久，就有協助勾串證詞、湮滅證據的運作空間，若因延誤就醫而導致房客死亡，不僅涉及湮滅證據，還可能升高為命案的幫助犯，由此來看，W飯店的處置「確實詭異」。
綠營三位立委昨陪同死者郭姓小模的父親召開記者會。劉櫂豪表示，毒趴過程許多男女進出，且房內有多達10種毒品，一般人憑常識就能察覺氣味有異或人員進出異常，並懷疑房內進行非法行為，W飯店卻未善盡企業責任或提高警覺，沒有報警處理，事後更不等檢警到場，逕行破壞現場，導致許多證據消失。
「飯店應負企業責任」
莊瑞雄表示，若飯店、摩鐵、KTV等特定場所，往後都依循W飯店模式，豈不天下大亂？土豪哥若包下飯店套房更久，豈不成為司法管轄不及之地？行政院及立法院應儘速修法，要求業者對毒品提高警覺且有通報義務。
蔡易餘指出，政府若要打贏毒品戰爭，應要求企業負起責任，而非如本案，以保障客人隱私權為由卸責；明明這5天清潔人員會進行清潔，卻未察覺異狀通報，應修法讓未盡通報義務的業者，最重可勒令停業。郭父則再度懷疑女兒遭性侵，並被強迫餵毒，W飯店漠視又湮滅證據。
W飯店指全依SOP辦理
W飯店昨天發出聲明，指這次事件全體員工均萬分遺憾，案發前後均依法律和萬豪集團旗下W飯店之標準作業程序謹慎辦理。郭父昨看完飯店聲明，怒批「鬼話連篇，毫無檢討誠意」，朱家龍等人在房間內開毒趴，飯店應依「旅館業管理規則」第27條規定通知警方，但飯店有無通知警方？若飯店確實不知正在辦毒趴，則他女兒被背出飯店時，也應有所警覺並通知警方，但飯店第一時間未通知警方，反而破壞現場，令人遺憾。
律師周武榮說，飯店方面何時知道出事？如何處置？做了哪些動作？有無下達「清潔令」？監視影像為何未保留？有待檢警查明。
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