旅館納反毒網 2年前錯失先機
〔記者邱俊福、吳政峰／台北報導〕W飯店毒趴命案，立委昨呼籲飯店善盡企業責任，犯罪學者認為，反毒戰爭需要飯店旅館業共同建立防禦網，2年前一項反毒研究即建議把旅館納入防制作為，並建立獎懲措施，可惜未被採納。
國發會反毒研究 沒被採納
警大犯罪防治系副教授賴擁連表示，國發會2年前斥資90萬元，委託他與多名學者進行「第三級、第四級毒品濫用與防制之研究 」。
國外做法 可吊銷營業登記
賴擁連說，英國與荷蘭已將營業場所的管制，納入其行政措施中，包括告誡營業場所或吊銷營業登記證等，成效事半功倍；因此，他與其他學者的研究結論建議行政機關針對「高風險場所（如旅館、KTV）」實施管控，設計管制與獎勵／處罰措施，並將業者納入防制作為，建立主動通報機制，並建立獎懲措施，可惜不被採納。
賴擁連解釋，警方可加強臨檢「有前科」的店家，或在店門口裝設巡邏箱，迫使配合毒品通報，若同一旅館一年內被查到3次毒趴，主管機關應斷水斷電，若被查到5次，即撤銷營利事業登記證。如果旅館配合毒品防制，未發生毒趴案，縣市政府或觀光局可頒發「無毒害優良旅店」商標獎勵，並上網公告，供民眾選擇做為安心住宿場所。
賴擁連認為，旅館善盡企業責任是自保、非自擾，但目前業者對客人開毒趴，大多「睜一隻眼，閉一隻眼」，長期可能損及商譽，建議可利用第一線的保全、櫃檯、房務員，建立預警機制。
中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆則認為，飯店的安全管理部門，本身就應有基本的安全意識與責任，因常發生吸毒、打架、命案的場所，生意必受影響，直接衝擊社會形象與經營成本。
鄭瑞隆表示，在美國讀書時，發現汽車旅館、飯店等場所的櫃檯人員、服務人員等，都會透過監視器了解房客動態，如果登記入住的人數與進房人數不同，馬上會向房客了解，退房前通知時，如發現電話背景有叫聲、音樂聲等異狀，會主動通報安全人員處置。
W飯店如落實 小模應有救
因此，飯店業者須對相關人員進行專業訓練、敏感度的培養，只要察覺有異狀，可以透過檢修管線等技巧性理由，進入房間查看，就能了解房內情況，像這次毒趴命案，如果第3天飯店人員就能發現有異，通報警方，就可能挽救一條寶貴生命。
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