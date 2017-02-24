2/23 威力彩頭獎連3摃

2017-02-24

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000016期威力彩，頭獎連3摃，下期頭獎保證2億元。昨晚開獎的第106000046期今彩539，頭獎2注中獎，可得獎金800萬元，獎落台北市大同區寧夏路139號「金得億彩券行」，以及高雄市小港區宏平路386號「旺家彩券行」。