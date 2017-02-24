8女控性侵 秦偉：無奈但不能說

2017-02-24

〔記者張文川／台北報導〕藝人秦偉涉嫌在10餘年間性侵8名女子多達10次，被依強制性交罪提起公訴，台北地院昨再次開庭，秦偉在法院外受訪說，有些案件扯到10幾、20幾年前，他根本不知道對方是誰，也沒對質過，「我很無奈，但我不能說，因為法官叮嚀我不能對外講案情」。據了解，法官在庭訊時告知秦偉，被害人A女已答覆法院，同意在審理時到庭作證。

稱不知對方是誰

49歲秦偉去年被多位女子控訴趁獨處時性侵害，北檢起訴認定，秦偉從2002年起性侵8女，被害人包括14歲粉絲、編劇、模特兒、造型師、網友等。