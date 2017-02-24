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海巡破8級浪 查扣1200萬元私菸

2017-02-24

〔記者黃佳琳、劉禹慶／綜合報導〕長照2.0即將啟動，財源部分將從提高菸捐部分著手，面對菸價即將調漲，私菸集團也蠢蠢欲動，前天在七美外海，南巡局澎湖機動查緝隊就查獲澎湖籍「永成富」漁船涉嫌走私26萬多包私菸，不法獲利超過1000萬元。

南巡局副局長程駿杰說，澎湖機動查緝隊接獲密報指出，「永」船將於近日載運私菸回台，查緝隊透過雷達系統鎖定漁船位置後，22日下午1點多在澎湖七美一帶海域，順利發現漁船下落。

前天東北季風不小，海巡人員頂著8級巨浪登船檢查，發現前甲板堆放大量黑色防水袋，確認袋內均為未稅菸品，帶返興達港海巡基地碼頭清艙檢查，最後找到MM大亨等8款菸品共26萬9500包（539箱），市價約1200萬元。

36歲吳姓船長供稱，這些私菸是從菲律賓漁船購得，運回台灣後，將在夜市、跳蚤市場等處販售，每包私菸可省下36.7元的稅金；警詢後依違反菸酒管理法送辦。

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  • 永成富號涉嫌走私26萬多包私菸，不法獲利超過1000萬元。（記者黃佳琳攝）

    永成富號涉嫌走私26萬多包私菸，不法獲利超過1000萬元。（記者黃佳琳攝）

  • 南巡局澎湖機動查緝隊前天查獲澎湖籍「永成富」漁船。（記者劉禹慶翻攝）

    南巡局澎湖機動查緝隊前天查獲澎湖籍「永成富」漁船。（記者劉禹慶翻攝）

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