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恆春好嬸爆頭 竟是八旬翁幹的

2017-02-24

〔記者蔡宗憲、李立法／屏東報導〕屏東縣恆春鎮人稱「好嬸」的74歲江姓老婦，18日深夜陳屍山中工寮的躺椅上，頭部皮開肉綻死亡，警方昨天宣布破案，凶嫌為住附近的79歲董姓老翁，只因104年間土地鑑界糾紛，董翁竟持住家旁廟宇撿來、扛神轎用的80公分長樑棍痛下殺手，檢察官訊後聲押獲准。

這起駭人聽聞的凶殺案，引發恆春鎮大光地區民怨沸騰，揚言破案要打死犯嫌，由於事發地點無監視器，警方連日調閱沿線道路監視器，終於發現董翁騎機車載著轎棍的清晰影像。

凶嫌鄰翁住處有轎棍

警方調查，江婦兒子指母親從早上9點多出門去農田工寮後均未返家，調閱監視器有江婦出門影像，也發現當天下午1時34分，董嫌機車載著轎棍，1時57分再拍到時，機車踏墊已沒有轎棍。

兩人曾有土地糾紛

另外，歹徒行凶後，還刻意將江婦的褲袋翻出，製造劫財殺人假象，檢警發現江婦與董翁曾有土地鑑界糾紛，且案發農地的鄰地就是董翁所有，兩地間插滿鑑界地樁，於是鎖定董翁。

警方20日持拘票前往董翁住處，他家中還有多支撿來的轎棍，但他矢口否認行凶，強調「在家未出門、不是我」，卻無法交代1時34分至1時57分的行蹤及腳踏墊的轎棍下落。

恆春警方將相關跡證送刑事局鑑定後，22日深夜將董翁逮捕到案，訊後依殺人罪嫌移送，由於董翁年齡接近減刑的80歲，董妻不斷哭泣求情，恆春警分局長曾學貴要董妻勸丈夫儘快認罪，院檢或許會酌量減刑。

董翁在地檢署複訊時，仍矢口否認犯案，檢方以他涉及本刑10年以上殺人重罪，有滅證及逃亡之虞，向法官聲請羈押，屏東地院昨天傍晚裁定收押禁見。

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  • 恆春好嬸遭爆頭，警方昨逮捕凶嫌79歲董姓老翁。（記者蔡宗憲攝）

    恆春好嬸遭爆頭，警方昨逮捕凶嫌79歲董姓老翁。（記者蔡宗憲攝）

  • 行凶轎棍。（記者蔡宗憲翻攝）

    行凶轎棍。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 警方調閱監視器，發現董嫌當天載著轎棍出門，再被拍到時已沒有轎棍。（記者蔡宗憲翻攝）

    警方調閱監視器，發現董嫌當天載著轎棍出門，再被拍到時已沒有轎棍。（記者蔡宗憲翻攝）

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