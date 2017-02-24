恆春好嬸爆頭 竟是八旬翁幹的
2017-02-24
〔記者蔡宗憲、李立法／屏東報導〕屏東縣恆春鎮人稱「好嬸」的74歲江姓老婦，18日深夜陳屍山中工寮的躺椅上，頭部皮開肉綻死亡，警方昨天宣布破案，凶嫌為住附近的79歲董姓老翁，只因104年間土地鑑界糾紛，董翁竟持住家旁廟宇撿來、扛神轎用的80公分長樑棍痛下殺手，檢察官訊後聲押獲准。
這起駭人聽聞的凶殺案，引發恆春鎮大光地區民怨沸騰，揚言破案要打死犯嫌，由於事發地點無監視器，警方連日調閱沿線道路監視器，終於發現董翁騎機車載著轎棍的清晰影像。
凶嫌鄰翁住處有轎棍
警方調查，江婦兒子指母親從早上9點多出門去農田工寮後均未返家，調閱監視器有江婦出門影像，也發現當天下午1時34分，董嫌機車載著轎棍，1時57分再拍到時，機車踏墊已沒有轎棍。
兩人曾有土地糾紛
另外，歹徒行凶後，還刻意將江婦的褲袋翻出，製造劫財殺人假象，檢警發現江婦與董翁曾有土地鑑界糾紛，且案發農地的鄰地就是董翁所有，兩地間插滿鑑界地樁，於是鎖定董翁。
警方20日持拘票前往董翁住處，他家中還有多支撿來的轎棍，但他矢口否認行凶，強調「在家未出門、不是我」，卻無法交代1時34分至1時57分的行蹤及腳踏墊的轎棍下落。
恆春警方將相關跡證送刑事局鑑定後，22日深夜將董翁逮捕到案，訊後依殺人罪嫌移送，由於董翁年齡接近減刑的80歲，董妻不斷哭泣求情，恆春警分局長曾學貴要董妻勸丈夫儘快認罪，院檢或許會酌量減刑。
董翁在地檢署複訊時，仍矢口否認犯案，檢方以他涉及本刑10年以上殺人重罪，有滅證及逃亡之虞，向法官聲請羈押，屏東地院昨天傍晚裁定收押禁見。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 決定遺產分給她
- 捍衛西太平洋！美軍PO照秀美日F-35戰機
- 菲中密約 中國不動黃岩島
- 新光三越春花綻放 卡友大回饋
- 歷年最強打線 日本宣示奪回世界一
- 自由談》李逸洋陳庚金與八百壯士
- 2017日內瓦錶展專輯24：方圓錶盤時間藝術3
- 剛買秧苗面臨休耕 稻農憂損失
- 食安條例首罰 海霸王外燴未通報
- 美教授30年自拍照不間斷 展現老化過程
- 鬍子和矮小都不行 川普挑人還看外型
- 比特幣勒索 入侵國中小
- 買票落選 平鎮農會參選人交保
- 去年10月房地產交易 量價俱跌
- 南韓憂心被川普列匯率操縱國
- 2017日內瓦錶展專輯26：女力‧複雜錶力1
- 新竹棒球場重建 中職開幕連21場安打「鯊魚」力挺
- 川普擬加強美國核武力 盼中國約束北韓
- 經典賽台灣隊 28將首度合體
- 2017日內瓦錶展專輯27：女力‧複雜錶力2
- 《木柵》農會選舉涉賄 張隆吉認罪交保
- 4大產品線報價下滑 太陽能臉綠
- 文化遺址全區完整保留 飛雁新村都更喊卡
- 大谷走定了 入札金拿來蓋球場
- 「大港開唱」3.25 登場 鼓鼓當DJ
- 民進黨出運 囊括司委會兩席召委
- 美股漲跌互見 道瓊指數連10日創新高
- 【微小說】恐怖谷理論
- 台中又停水了 幹管漏水影響約四萬戶
- 台聯踢館「八百壯士」 場面一度火爆
- Hebe零下6度化聲《美女》 絕美對唱《野獸》井柏然
- 《台股青紅燈》台商跳樓大拍賣
- 美智庫：北京南海軍事化不受美政局影響
- 滿級分高手傳心法 「不熬夜、不懂問到懂」
- 《觀察筆記》誤國
- 愉悅降低死亡風險 董氏：要長壽就要享受
- 想長壽 英國研究：一天得吃10份蔬果
- 竹市啟動抗旱 無償提供回收水
- 「綠金」遍布 澎湖婦女賺外快「蹓海菜」
- 大城麥田正金黃 228連假來賞麥浪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：恆春好嬸爆頭 竟是八旬翁幹的
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分