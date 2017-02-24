67歲婦詐76歲嬤 2人都是受害者

2017-02-24

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市76歲盧姓婦人被詐騙集團盯上，先被騙走30萬元，接著一名假冒慈濟人的67歲羅姓婦人充當「車手」登門取款，被埋伏的警方逮個正著。警方說，羅婦見到警察嚇到手抖，原來她也被騙走200多萬元，落網時還以為自己在做好事，不知道已淪為國內落網年紀最大的車手。

婦以為行善 不知被利用

警方調查，2月14日盧姓婦人遭詐騙集團以「假檢警」老哏騙走30萬元，盧婦向警方報案後，詐騙集團食髓知味，16日再次來電欲騙30萬元，警方將計就計請盧婦假意配合，經過5天的周旋，20日上午一名羅姓婦人現身盧婦家中欲取款，警方隨即予以逮捕。

警方查出，羅婦住桃園龜山區，在2月15至17日這段期間，也遭詐騙集團以「假檢警監管帳戶」騙走了200多萬元。

詐騙集團對羅婦說，高雄有名老婦人，帳戶也和她一樣被壞人用來洗錢，但她行動不便，急需有人協助她，指示她南下幫盧婦匯款。警方查出，羅婦一路被詐騙集團以手機遙控，告訴她行動要低調，有人問就說自己是慈濟人，拿到錢之後，立即把錢匯到指定帳戶。

警方雖依詐欺罪將羅婦送辦，但羅婦被捕當下，還不知自己在幫詐騙集團收錢，檢方認為羅婦也是無知的受害者，訊後無保請回。