網購筆電 女大生被騙整年生活費

2017-02-24

誤信按錯選項丟30萬

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名女大生網購3萬元筆電，卻被騙走一年生活費30萬元，高市刑大過濾165反詐平台數據，發現高達40件詐騙案全是「孫巴」詐騙集團所為，該集團得手金額高達1150萬元，警方昨逮獲孫姓、巴姓車手頭等33人送辦。

高市刑大偵七隊去年查獲2名女大生車手，經查是「孫巴」詐騙集團成員，警方比對165反詐平台報案資料，發現40件詐騙案都是「孫巴」集團所為。警方找上被害人陳姓女大生，她哭訴網購電腦後接到自稱賣家電話，誆稱她誤按分期付款選項，必須依指示解除才能寄出貨品，女大生不疑有他，結果把一整年生活費30萬元給匯出去。

孫巴集團33人送辦

警方發現「孫巴」集團都在高雄提領詐款，鎖定住鳳山的孫姓（23歲）、巴姓（23歲）車手頭、8名車手、2名收簿手，以及21名人頭帳戶，並發現集團車手受過相當訓練，得知警方都會以車（牌）追人，索性騎腳踏車到超商、行庫ATM提領贓款，還不時變裝躲避查緝。

警方表示，孫嫌原本是酒店經紀，常到檳榔攤聊天，因而結識臨時工巴嫌，2人合作當車手頭，2人落網時否認當車手頭，辯稱只是販賣個人帳戶，後來以每天1、2千元代價，兼差打工當車手，訊後被法官裁定收押。