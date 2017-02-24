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假舒淇PO艷照詐騙

2017-02-24

〔記者吳仁捷／新北報導〕女子黃芮溱在網路PO上艷照，化名舒淇、舒淇狐狸、lanshing、藍歆，涉嫌在「蝦皮」網路拍賣平台「假轉帳、真詐騙」，騙走iPhone 7、自拍神器、CHANEL名牌飾品，警方拘提黃女後，發現她在雙北、高雄犯案多達32起，甚至賣仿冒名牌精品，昨依詐騙罪移送，但不到1小時就交保。

犯案32起 還賣仿冒品

新北市海山警分局調查，32歲黃芮溱買市價3萬1000元的iPhone7，約出謝姓女被害人面交，黃芮溱謊稱沒帶夠錢，掏出證件取信對方，答應「明天一定轉帳」，只付1千元訂金就拿走手機，還故意偽造轉帳紀錄，將它傳給謝女，但幾天過去，匯款根本沒入帳，謝女氣得報警。

無獨有偶，王女在「蝦皮」網路拍賣平台販售自拍神器，黃芮溱要求面交，再擷取偽造的網路銀行轉帳畫面取信王女，王女同樣因未收到匯款而報警。

黃女辯沒騙 只是未付錢

警方說，受騙賣家組成群組，利用臉書PO文呼籲大家別再上當；警清查，黃芮溱得手財物的市價達23萬元。

黃芮溱聲稱，她沒騙人，只是還沒付錢，貨物也沒變賣，但被害人怒指「為何要偽造轉帳紀錄？」指她蓄意詐騙；警方查出，黃女與廚師丈夫常吵架鬧離婚，還找陌生人到戶政事務所辦離婚被揪出，吃上偽造文書官司。

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  • 假舒淇黃芮溱PO上艷照詐騙，網友踢爆她素顏和化妝後根本差很大。（記者吳仁捷翻攝）

    假舒淇黃芮溱PO上艷照詐騙，網友踢爆她素顏和化妝後根本差很大。（記者吳仁捷翻攝）

  • 黃女詐得CHANEL飾品（見圖）和iPhone7、iPad等。 （記者吳仁捷攝）

    黃女詐得CHANEL飾品（見圖）和iPhone7、iPad等。 （記者吳仁捷攝）

  • 假舒淇黃芮溱以網路紅人自居。（記者吳仁捷翻攝）

    假舒淇黃芮溱以網路紅人自居。（記者吳仁捷翻攝）

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