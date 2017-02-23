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供毒害命 刑期7年起跳

2017-02-23

〔記者謝君臨／台北報導〕W飯店毒趴中，「土豪哥」朱家龍等人涉嫌供毒給在場人士施用，被依涉犯「藥事法」第83條起訴，事實上，朱家龍等人所為，也同時觸犯「毒品危害防制條例」第8條轉讓毒品罪，但因這兩種法條屬競合關係，依據「重法優於輕法」、「後法優於前法」之規定，由檢察官擇一處斷。

根據「藥事法」第83條，明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，可處7年以下徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金；犯前項之罪，因而致人於死者，可處7年以上徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

「毒品條例」第8條則規定，轉讓第二級毒品者，可處6月以上5年以下徒刑，得併科新台幣70萬元以下罰金；轉讓第三級毒品者，可處3年以下徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；此外，轉讓毒品達一定數量者，加重其刑至二分之一。

綜上觀之，本案朱家龍等人轉讓的毒品，亦屬「藥事法」規範的偽藥、禁藥，且「藥事法」之處罰，較「毒品條例」更重，檢察官依據「重法優於輕法」之規定，故以「藥事法」起訴朱家龍等人。

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