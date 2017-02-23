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又是吸毒送命 女遭堂哥丟包醫院

2017-02-23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕李姓女子疑為吸毒過量暴斃，前天凌晨被李女的堂哥李男，丟包在虎尾若瑟醫院急診室，初步排除他殺嫌疑。

前天凌晨，虎尾若瑟醫院急診室被送來一名女性病患，卻找不到病患家屬，女病患到院前已死亡，加上有吸毒反應，醫院擔心是被「丟包」，趕緊報警。

警方調閱路口監視器，查出死者是40餘歲李女，送她到醫院的李男，則是她的堂哥。警方昨傳訊李男到案，李男供稱，當晚他和李女吸食安非他命後就昏睡好一陣子，他醒來後，叫不醒堂妹，趕緊送到虎尾若瑟醫院急救。

護士要報警 嚇跑堂哥

未料將李女送到醫院後，聽到護士說要報警，他心生恐懼才逃離現場，並非惡意丟包，警訊後，除採集李男尿液檢驗，也依毒品罪嫌函送，至於李女死因則待檢方相驗釐清，初步排除他殺。

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  • 涉嫌丟包的男子，被監視器拍下的畫面。（記者廖淑玲翻攝）

    涉嫌丟包的男子，被監視器拍下的畫面。（記者廖淑玲翻攝）

  • 女子暴斃被丟包在虎尾若瑟醫院急診室。（記 者廖淑玲翻攝）

    女子暴斃被丟包在虎尾若瑟醫院急診室。（記 者廖淑玲翻攝）

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