W命案 串出「死亡密碼」

2017-02-23

〔記者謝君臨／台北報導〕W飯店命案昨偵結，「土豪哥」朱家龍等人涉嫌「6」度叫貨，提供「10」種毒品給在場人士吸食玩樂，造成郭女「40」小時未闔眼，最後猝死，郭女體內被驗出至少混用「9」種毒品，一干被告所犯「藥事法」之罪，面臨的是「7」年以上有期徒刑、「1」億元以下罰金。

檢方調查，W飯店毒趴一連於「2052」號房內舉辦「5」天，朱家龍涉嫌提供混摻甲基安非他命、搖頭丸、MDA、PMA、愷他命、一粒眠、4-CMC、Mephedrone、Methylone、Enthylone等，總計10種不同成分的偽藥、禁藥，及含有第2、3級毒品成分的軟糖、梅片、咖啡包等，讓參與派對之人施用。

據悉，參與毒趴者除了朱家龍、酒店經紀洪聖晏、友人蔡逸學、陳秉澤外，扣除帶貨的藥頭江哲瑋、張子奕，還有綽號Rara、娜娜、Emily、曼曼、郭姓小模、王小靜、醬醬、涵涵等「8」名傳播小姐或女性友人，眾人在「177」個小時內接力參與毒趴，朱家龍等人為免缺貨，6度叫毒無償提供。

檢方指出，朱家龍、洪聖晏、蔡逸學涉及觸犯「藥事法」第83條的轉讓偽藥、禁藥致死罪，分別被求處12年、11年6月、11年徒刑；藥頭江哲瑋的2次販毒犯行，分別求刑8年，應執行11年；另一藥頭張子奕，也因2次販毒、販毒未遂等犯行，分別求處8年、7年半徒刑，應執行10年6月，併科50萬元罰金。